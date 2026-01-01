بعد مقتل مستوطنين اثنين في تل: نتنياهو يعلن تصعيدا واسعا في الضفة

القدس المحتلة/سما/

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه يسرائيل كاتس اتخاذ عدة قرارات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية لاسيما محافظات الشمال بذريعة الرد على مقتل مستوطنين اثنين أثناء اعتداءاتهم على بلدة تل غرب نابلس صباح اليوم والتي راح ضحيتها أربعة شهداء برصاص الجيش والمستوطنين.

وبحسب المواقع العبرية فقد أوعز نتنياهو و كاتس إلى الجيش الإسرائيلي، عقب مشاورات مع أعضاء الكابنيت الحربي :

أولا: هدم منزل منفذ عملية إطلاق النار التي وقعت صباح اليوم قرب قرية تل.

ثانيا : تنفيذ عمليات عسكرية مكثفة في القرى بما في ذلك جمع الأسلحة، وسحب تصاريح العمل، وإجراءات أخرى.

ثالثا: تعزيز الجيش في أنحاء الضفة الغربية.

رابعا: لفصل بين محاور الحركة وإقامة حواجز.

خامسا: تسريع إجراءات تسوية البؤر الاستيطانية الزراعية (المزارع الاستيطانية) وإنشاء بؤر جديدة.