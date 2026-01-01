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عراقجي ينفي ..نيويورك تايمز : العراق يتقدم بمقترح لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران

الجمعة 24 يوليو 2026 09:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عراقجي ينفي ..نيويورك تايمز : العراق يتقدم بمقترح لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران



واشنطن/وكالات /

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية الليلة الماضية أن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي قدم اقتراحا إلى الحرس الثوري لوقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة.

في وقت سابق من هذا الشهر، التقى الزيدي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض بواشنطن. ووفقًا لمصدر سياسي عراقي، تمارس دول الخليج ضغوطًا على الحكومة العراقية في بغداد للتعامل مع الميليشيات الموالية لإيران بعد تورطها في عدد من الهجمات ضدها في الأشهر الأخيرة. ويحظى الزيدي بدعم كل من دول الخليج وواشنطن، وقد حدد مهلة طموحة لنزع سلاح هذه الميليشيات، وهي نهاية سبتمبر/أيلول.

إلا أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي نفى اليوم أن العراق يتوسط بين البلدين، واتهم قائلاً: "إيران لا تحتاج إلى وسيط مع الولايات المتحدة، والمشكلة تكمن في نهجها غير المعقول والمهيمن".

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