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عمدة لندن: سنعمل على تنفيذ مذكرة توقيف نتنياهو إذا دخل بريطانيا

الجمعة 24 يوليو 2026 09:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عمدة لندن: سنعمل على تنفيذ مذكرة توقيف نتنياهو إذا دخل بريطانيا



لندن /وكالات /

أكد عمدة لندن صادق خان أن أي شخص متهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية يجب أن يمثل أمام القضاء، وذلك تعليقا على احتمال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى بريطانيا في ظل مذكرة التوقيف الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية.

وجاءت تصريحات خان خلال مقابلة مع قناة "تشانل 4 نيوز"، ردًا على سؤال بشأن ما إذا كانت بريطانيا ستنفذ مذكرة التوقيف بحق نتنياهو، حيث قال: "يجب محاكمة أي شخص متهم بارتكاب إبادة جماعية."

وأضاف أنه سيتعاون مع رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام "لإنفاذ القانون" إذا ما زار نتنياهو العاصمة البريطانية، مؤكدًا: "لا مكان في لندن لمن يرتكبون جرائم إبادة جماعية."

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