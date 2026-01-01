بالأسماء نتائج توجيهي فلسطين 2026

رام الله/سما/

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، صباح اليوم الجمعة، نتائج امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" للعام 2026، للطلبة النظاميين من مواليد 2008 في الضفة الغربية وقطاع غزة وخارج فلسطين، بعد أشهر من الاستعداد والترقب، وفي ظل ظروف استثنائية فرضتها الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

وجاء إعلان النتائج خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة عند التاسعة و15 دقيقة، كشفت فيه عن أسماء الطلبة العشرة الأوائل في الفرعين العلمي والأدبي، إضافة إلى الطلبة الأوائل في الفروع الشرعي، والريادة والأعمال، والزراعي، والصناعي، والاقتصاد المنزلي.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن عدد الطلبة الذين تقدموا للامتحان في كافة فروعه بلغ 89 ألف طالب وطالبة في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة والخارج، مشيرةً إلى أنّ نسبة النجاح أعلى من مثيلاتها في السنوات السابقة حيث بلغت 74% في الضفة الغربية والقدس والخارج.

وحملت نتائج هذا العام أبعاداً استثنائية، لا سيما في قطاع غزة، حيث انتظر آلاف الطلبة وعائلاتهم لحظة إعلانها وسط واقع يطغى عليه القصف والنزوح وفقدان الأحبة وتدمير المدارس والمرافق التعليمية.

وأوضحت الوزارة أن طلبة الضفة الغربية تقدموا للامتحانات بالطريقة الورقية المعتادة، باستثناء امتحان التربية الدينية الذي عُقد إلكترونياً داخل قاعات الامتحان، في إطار توجه الوزارة نحو توسيع استخدام التعليم الرقمي بعد التأكد من كفاءة النظام الإلكتروني وموثوقيته.

وكانت وزارة التربية والتعليم العالي قد أطلقت امتحانات الثانوية العامة في 20 حزيران/ يونيو الماضي، بمشاركة 91,138 طالباً وطالبة، بينهم 51,499 في الضفة الغربية، و37,698 في قطاع غزة، و1,941 خارج فلسطين موزعين على 46 دولة.

وعكس تنظيم الامتحانات هذا العام إصرار الطلبة الفلسطينيين على استكمال مسيرتهم التعليمية رغم التحديات غير المسبوقة التي فرضها العدوان الإسرائيلي، وما خلّفه من دمار واسع طال البنية التعليمية، في مشهد يجسد تمسكهم بحقهم في التعليم ومستقبلهم الأكاديمي.

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