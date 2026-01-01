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مجزرة في قرية تل :4 شهداء وجرحى في هجوم للمستوطنين والجنود غرب نابلس

الجمعة 24 يوليو 2026 09:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مجزرة في قرية تل :4 شهداء وجرحى في هجوم للمستوطنين والجنود غرب نابلس



نابلس /سما/

استشهد أربعة مواطنين على الأقل بينهم شقيقان وأصيب عدد من المواطنين، صباح اليوم، بجروح بينها إصابات خطيرة، إثر هجوم شنه المستوطنون على قرية تل غرب مدينة نابلس، أعقبه إطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما أفادت به مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أن المستوطنين اقتحموا القرية، فيما تصدى لهم الأهالي، قبل أن يطلق جنود الاحتلال النار باتجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح، بينها إصابات وصفت بالخطيرة، بحسب جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وفي المقابل، ادعى جيش الاحتلال أن أحد الفلسطينيين تمكن من انتزاع سلاح أحد المستوطنين وأطلق النار باتجاه المستوطنين، ما أدى إلى مقتل مستوطن واصابة ثلاثة اخرين بحراح..

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