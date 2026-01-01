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التربية" تعلن نتائج الثانوية العامة 2026

الجمعة 24 يوليو 2026 09:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
التربية" تعلن نتائج الثانوية العامة 2026



رام الله/سما/

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الجمعة، نتائج الدورة الأولى من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026.

وقال وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم إن نسبة النجاح العامة في الدورة الأولى أعلى من السنوات السابقة بلغت (74%) في الضفة والخارج.

وأوضح أن عدد الطلبة المتقدمين للامتحان بلغ 51,499 في الضفة الغربية، و37,698 في قطاع غزة، و1,941 من طلبة قطاع غزة الموجودين خارج فلسطين.

وأضاف أن الطلبة توزعوا بواقع 55,751 في الفرع الأدبي، و25,349 في الفرع العلمي، فيما توزع الباقون على الفروع الشرعي، والريادة والأعمال، والفروع المهنية، وفروع الكفاءة المهنية.

وأعرب وزير التربية والتعليم عن تقديره للمعلمين والمعلمات، وللرئاسة والحكومة، ولجميع الجهات التي ساهمت في إنجاح عقد الامتحانات.

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