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بينها الاتحاد الاوروبي ..إدارة ترامب تعتزم فرض رسوم استيراد بعلى 60 شريكا تجاريا

الجمعة 24 يوليو 2026 09:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بينها الاتحاد الاوروبي ..إدارة ترامب تعتزم فرض رسوم استيراد بعلى 60 شريكا تجاريا



واشنطن /سما/

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% و12.5% على 60 شريكًا تجاريًا، من بينهم الاتحاد الأوروبي، وذلك على خلفية مزاعم "التساهل في تطبيق" حظر العمل القسري.

جاء ذلك على لسان مسؤولين كبار في البيت الأبيض. وستدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ فور انتهاء صلاحية الرسوم التي فرضها ترامب على عدد من الدول العام الماضي.

وأشارت وكالة رويترز للأنباء إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي ترامب لتحقيق رؤيته الانتخابية المتمثلة في فرض رسوم جمركية شبه عالمية، وذلك بعد أن أبطلت المحكمة العليا الأمريكية في فبراير/شباط الماضي الرسوم التي فرضها ترامب العام الماضي والتي تراوحت بين 10% و50%.

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