غزة : شهداء وجرحى وطائرات الاحتلال تقصف خمسة منازل وتشرد أصحابها

غزة /سما/

واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه ٢٨٨ في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال ال ٢٤ ساعة الماضية إلى استشهاد ثلاثة مواطنين واصابة عدد آخر بجراح في مختلف مناطق القطاع.

واستشهد مواطنان وأصيب ثلاثة اخرون اليوم الخميس في غارة اسرائيلية استهدفت مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

واستهدف جيش الاحتلال تجمعا للمواطنين قرب مشفى اليمن السعيد بمخيم جباليا ما أسفر عن استشهاد مواطنين اثنين هما قصي أبو بيض ١٦ عام ويزن يونس ٢٢ عام.

واستشهدت فجر اليوم مواطنة متأثرة بجراحها اثر غارة سابقة بشارع اليرموك وسط مدينة غزة.

وشن الليل الماضي جيش الاحتلال سلسلة غارة جوية استهدفت خمسة منازل في مناطق متفرقة بقطاع غزة.

وادّت الغارات إلى تدمير المنازل المستهدفة وإلحاق أضرار بعدد كبير من المنازل المجاورة والى اصابات في صفوف المواطنين.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلًا قرب مركز شرطة مخيم جباليا ومنزلاً في مشروع بيت لاهيا شمال غزة.

ودمر جيش الاحتلال مسجد النور ومحيطه في بلوك 9 جنوب شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وعادت طائرات الاحتلال وقصفت منزلا لعائلة عياش في مخيم المغازي وسط القطاع.

كما دمر الاحتلال منزلا لعائلة أبو سمرة بشارع الجلاء وسط مدينة غزة.

الاحصائيات

وبلغ عدد الشهداء خلال ٢٤ ساعة من الذين وصلوا مقرات وزارة الصحة ستة شهداء و ٦ مصابين.

ومنذ وقف إطلاق النار (١١ أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: ١١٨٥ إضافة إلى

٣٨١٦ مصاب وإجمالي حالات الانتشال: ٨٠٣ شهيد.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوّان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر ٢٠٢٣: ٧٣٣١١ شهيد و ١٧٣٩٢٤ مصاب.