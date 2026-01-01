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ترامب يتوعد إيران والحوثيين بـ "عقاب عسكري كبير"

الخميس 23 يوليو 2026 07:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يتوعد إيران والحوثيين بـ "عقاب عسكري كبير"



وكالات / سما/

توعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بمنح عقاب عسكري كبير لكل من إيران وحركة «أنصار الله» (الحوثيين)، محملاً طهران المسؤولية المباشرة عن أي هجمات جديدة تشنها الجماعة في المياه الإقليمية.

وأوضح ترامب، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة «تروث سوشيال»، أن الحوثيين استأنفوا هجماتهم واستهدفوا سفينتين سعوديتين، قائلاً: "خلال مواجهتنا مع إيران تصرف الحوثيون بمسؤولية، ولكن للأسف عادوا الآن لأفعالهم وأطلقوا النار على سفينتين سعوديتين".

وشدد الرئيس الأمريكي على أن واشنطن ستتعامل مع الحوثيين كـ «وكلاء أو ممثلين» لإيران في حال تكرار مثل هذه الاعتداءات، مضيفاً: "ليكن معلومًا أنه إذا كرروا ذلك، فإن الولايات المتحدة ستحمل إيران المسؤولية باعتبار الحوثيين وكلاء لها، وسيتم إنزال عقاب عسكري كبير بإيران وبالحوثيين أنفسهم".

وأعرب ترامب عن خيبة أمله من التصعيد الحوثي الأخير، مشيراً إلى أن الجماعة كانت تتصرف بـ "ذكاء واحترافية" طوال الفترة الماضية قبل استهداف السفن السعودية في البحر الأحمر.

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