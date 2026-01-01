الاحتلال : طعن مستوطن وتحييد فلسطينيين اثنين قرب نابلس

القدس المحتلة/سما/

أصيب مستوطن يبلغ من العمر 51 عامًا بجروح خطيرة اليوم (الخميس) في ما يُشتبه في الوقت الحالي بأن الحديث يدور عن عملية طعن بالقرب من مستوطنة ألون موريه في الضفة الغربية، وقالت مصادر عبرية انه تم تحييد فلسطينيين اثنين يشتبه بتنفيذهما العملية. وتأتي الحادثة عقب اشتباكات اندلعت بين إسرائيليين وفلسطينيين خلال محاولات إطفاء حريق في الضفة الغربية.

وقال الاحتلال أن الحديث يدور عن عملية، وتم تحييد مهاجمَين في المكان.

ووفقًا للتقارير العبرية فقد، تم طعن إسرائيلي في صدره خلال الحادث فيما تعمل في الموقع قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي والشرطة ونجمة داوود الحمراء، وتُجرى التحقيقات في الملابسات.