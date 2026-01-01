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"المعابر والحدود" تمدد ساعات استقبال القادمين يومي الأحد والخميس

الخميس 23 يوليو 2026 03:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
"المعابر والحدود" تمدد ساعات استقبال القادمين يومي الأحد والخميس



اريحا /سما/

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود أنه اعتباراً من يوم الأحد المقبل، سيتم تمديد ساعات العمل باتجاه القادمين إلى أرض الوطن عبر معبر الكرامة، لتصبح من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 4:00 عصراً، وذلك يومي الأحد والخميس من كل أسبوع.

وأضافت، أن ساعات العمل باتجاه المغادرين ستبقى كما هي دون أي تعديل، وفق المواعيد المعمول بها حالياً.

وأكدت الهيئة، أنها تواصل جهودها واتصالاتها الرامية إلى إلزام الجانب الإسرائيلي بتمديد ساعات العمل في كلا الاتجاهين، بما يسهم في تسهيل حركة المسافرين، والحد من الاكتظاظ، والتخفيف من معاناتهم.

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