  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترامب: لن نقر الاتفاق النووي مع السعودية إلا إذا انضمت إلى الاتفاقيات الإبراهيمية

الخميس 23 يوليو 2026 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: لن نقر الاتفاق النووي مع السعودية إلا إذا انضمت إلى الاتفاقيات الإبراهيمية



واشنطن /وكالات /

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لن تقر الاتفاق النووي مع المملكة العربية السعودية إلا إذا انضمت إلى الاتفاقيات الإبراهيمية بشأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

 

وقال ترامب، اليوم، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" إنه وافق على إبرام اتفاق نووي مدني بين وزارة الطاقة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، حيث أوضح أن الاتفاق سيكون مقتصراً على الاستخدامات غير العسكرية، ولن يتضمن أي تخصيب للمواد النووية، على غرار الاتفاقات المماثلة التي تمتلكها كل من إيران والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة في تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والسعودية في المجال النووي المدني.

وشدد ترامب على أن الموافقة على الاتفاق النووي المدني مرهونة بشكل كامل بانضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقيات إبراهيم، وهي الاتفاقيات التي وصفها بأنها "محترمة وناجحة للغاية".

وأكد الرئيس الأمريكي أن بلاده ليست معارضة للمنشآت النووية المدنية غير المخصبة، مما يعكس استعداد واشنطن للتعاون مع الرياض في هذا المجال، شريطة الالتزام بالشروط المحددة، وفي مقدمتها الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم، التي تشكل ركيزة أساسية في السياسة الخارجية الأميركية تجاه المنطقة.

الأكثر قراءة اليوم

بريطانيا تدق ناقوس الخطر: استعدوا لإغلاق مفاجئ للمجالات الجوية في الشرق الأوسط وإسرائيل

«حماس» تبحث اختيار رئيس جديد لوفد التهدئة و«فتح» تهاجم «مجلس السلام»

هل يرتدي حفاضات؟ تقارير بشأن صحة ترامب.. تفوح منه دائما "رائحة البول" إلى "انكماش الدماغ"

الحرس الثوري يعلن ان قواته تستعد لعملية عسكرية ستؤدي إلى إعلان الحداد في الولايات المتحدة..

تحذير أممي وفلسطيني من انهيار اقتصادي بعد قرار بنكين إسرائيليين وقف المراسلة

على وقع تهديد “أنصار الله”.. رسائل ود بين الرياض وأبوظبي..

مفاوض إيراني ردا على تهديد ترامب: إذا.. حان وقت إخلاء الكويت وقطر والسعودية والبحرين وربما عُمان

الأخبار الرئيسية

IMG_5743

مصرفان إسرائيليان يعتزمان وقف تعاملهما مع البنوك الفلسطينية

مفاوض إيراني ردا على تهديد ترامب: إذا.. حان وقت إخلاء الكويت وقطر والسعودية والبحرين وربما عُمان

روبيو: إيران “استدرجت وخدعت” الحوثيين لإجبارهم على استهداف السفن السعودية في البحر الأحمر

مغرب

رسميا .. وفد عسكري مغربي يدخل غزة ويجري جولة ميدانية داخل القطاع

«حماس» تبحث اختيار رئيس جديد لوفد التهدئة و«فتح» تهاجم «مجلس السلام»