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شهداء خلال 24 ساعة في قطاع غزة و73,311 منذ بدء الحرب

الخميس 23 يوليو 2026 02:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهداء خلال 24 ساعة في قطاع غزة و73,311 منذ بدء الحرب



غزة /سما/

أعلنت الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73,311 شهيدا و173,924 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3 شهداء، و6 إصابات.

وبينت المصادر ذاتها أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,185 والإصابات إلى 3,816، فيما جرى انتشال 803 جثمان.

وأوضحت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

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