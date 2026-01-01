إيران تعلن تدمير منظومات دفاع أميركية متطورة بالأردن

وكالات /سما/

أعلن الحرس الثوري الإيراني ، اليوم الخميس، أنه هاجم ودمر معدات عسكرية أمريكية في الأردن، مع استمرار الضربات المتبادلة بين واشنطن وطهران في الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

وشملت الأهداف راداراً تابعا لنظام الدفاع الصاروخي الأمريكي "ثاد" (THAAD)، ونظام "باتريوت"، ورادارا من طراز "سي-رام" (C-RAM)، وحظيرة مروحيات، وفق بيان صادر عن الحرس الثوري بثه التلفزيون الرسمي.

وأعلنت القوات المسلحة الإيرانية الخميس استهداف مواقع في الكويت قالت إن الجيش الأمريكي يستخدمها.

وأفاد الجيش الإيراني في بيان بثه التلفزيون الرسمي أنه استهدف بمسيّرات "مستودعات ذخائر ومواقع لوجستية للجيش الأمريكي في معسكر الدوحة، وخزانات وقود في قاعدة علي السالم الجوية ومستودع ذخائر في قاعدة عريفجان" في الكويت.

وأعلن الجيش الكويتي فجر الخميس أن دفاعاته الجوية تتصدى لهجمات بطائرات مسيرة وصفها بـ"المعادية"، في ظل استمرار الضربات الإيرانية على البلاد.