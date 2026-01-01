الاحتلال يشن اقتحامات واعتقالات وسط اعتداءات للمستوطنين بالضفة

رام الله/سما/

شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، فجر وصباح الخميس، حملة اقتحامات واسعة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ترافقت مع اعتداءات للمستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، شملت مداهمات للمنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وإخضاع السكان لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات، فيما اندلعت مواجهات في عدد من المناطق أسفرت عن إصابات وحالات اختناق، بالتزامن مع تصعيد عمليات الاعتقال وتوفير الحماية للمستوطنين خلال اعتداءاتهم.

أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم الدهيشة في بيت لحم، واعتقلت عددا من المواطنين، بينهم آدم محمد البلبول، ومحمد أحمد سلامة الأمير، وعلي يوسف عرفة، ومحمد عمر داوود، إضافة إلى آدم عصام أحمد الأفندي. كما اعتقلت القوات المواطن عمار طالب نمر من مدينة بيت لحم.

وفي محافظة نابلس، هاجم مستوطنون منازل المواطنين وأشعلوا النيران في محيط أحدها، كما أحرقوا ساحة منزل على أطراف قرية جالود جنوب شرق المدينة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان عقب تدخل قوات الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نفذت حملة اقتحامات في مدينة نابلس وبلدة برقة شمال غرب المحافظة، أسفرت عن اعتقال ستة مواطنين بعد مداهمة عدد من المنازل وتفتيشها.

وذكرت المصادر أن المعتقلين في مدينة نابلس هم الضابط في جهاز الاستخبارات علي زيدان، والأسير المحرر علاء حسونة، والحاج عدلي يعيش، فيما اعتقلت القوات ثلاثة شبان من بلدة برقة هم سامر ياسر دغلس، وأحمد رائد دغلس، وعمر عون أبو عمر، عقب اقتحام البلدة ومداهمة منازل فيها.

وفي محافظة قلقيلية، جرفت آليات الاحتلال أشجار زيتون في محيط قرية كفر قدوم شرق المدينة، بينما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة إماتين واعتقلت الشاب صهيب باسل صوان بعد مداهمة منزله. كما اقتحمت مدينة قلقيلية من مدخلها الشمالي، ونفذت عمليات دهم وتفتيش واعتقالات في حي النقار ومناطق أخرى.

أما في محافظة رام الله والبيرة، فاقتحمت قوات الاحتلال بلدة المزرعة الشرقية وقرية دير جرير شرق رام الله، واعتقلت شاباً خلال اقتحام بلدة سلواد شمال شرق المدينة.

وفي محافظة طولكرم، داهمت قوات الاحتلال منزلا في قرية قفين شمال المحافظة، كما اقتحمت بلدة صيدا ونفذت حملة مداهمات واعتقالات بعد تفتيش عدد من المنازل.

وفي محافظة جنين، واصلت قوات الاحتلال اقتحام قرية فقوعة وأغلقت مداخلها بالسواتر الترابية، فيما حاصرت قوة خاصة منزلاً في حي المراح بمدينة جنين.

كما اقتحمت بلدة قباطية مرتين خلال ساعات، حيث انتشرت الآليات العسكرية في شوارعها، وأعاقت حركة المواطنين واحتجزت عدداً منهم للتحقيق الميداني، دون تسجيل اعتقالات في الاقتحام الثاني.

وكان الاحتلال قد اعتقل خلال الاقتحام الأول ستة أسرى محررين بعد مداهمة منازلهم، وهم: أسامة كميل، وفادي السمارة زكارنة، وأحمد الكمال زكارنة، ومحمد أحمد زكارنة، وأحمد كميل، ومحمد سباعنة.

وفي محافظة بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار جنوب المدينة، وانتشرت في عدة أحياء وأطلقت قنابل الصوت تجاه المواطنين، من دون الإبلاغ عن تنفيذ اعتقالات أو مداهمات للمنازل.