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ارتفاع قيمة عجز الميزان التجاري 15% في أيار الماضي

الخميس 23 يوليو 2026 09:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع قيمة عجز الميزان التجاري 15% في أيار الماضي



رام الله/سما/

قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، سجل ارتفاعاً في قيمة العجز بنسبة 15% خلال شهر أيار من عام 2026 مقارنة مع شهر أيار من عام 2025، حيث بلغت قيمة العجز 526.4 مليون دولار.

وأوضح الإحصاء في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أن الصادرات ارتفعت خلال شهر أيار من عام 2026 بنسبة 25% مقارنة مع شهر أيار من عام 2025، حيث بلغت قيمتها 193.3 مليون دولار.

وأشار إلى أن الصادرات إلى إسرائيل ارتفعت خلال شهر أيار من عام 2026 بنسبة 33% مقارنة مع شهر أيار من عام 2025، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 96% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر أيار من عام 2026. بينما انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 45% مقارنة مع شهر أيار من عام 2025.

الواردات السلعية

وارتفعت الواردات خلال شهر أيار من عام 2026 بنسبة 18% مقارنة مع شهر أيار من عام 2025، حيث بلغت قيمتها 719.7 مليون دولار.

كما ارتفعت الواردات من إسرائيل خلال شهر أيار من عام 2026 بنسبة 42% مقارنة مع شهر أيار من عام 2025، وشكلت الواردات من إسرائيل 65% من إجمالي قيمة الواردات لشهر أيار من عام 2026. بينما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 10% مقارنة مع شهر أيار من عام 2025.

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