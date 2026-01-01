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أكثر من 900 مستوطن يقتحمون الأقصى

الخميس 23 يوليو 2026 09:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أكثر من 900 مستوطن يقتحمون الأقصى



القدس المحتلة / سما /

اقتحم أكثر من 900 مستوطن، باحات المسجد الأقصى المبارك، تزامنًا مع إحياء ما يسمى “ذكرى خراب الهيكل”، وسط استمرار تدفق مجموعات المستوطنين، حيث سمحت شرطة الاحتلال بزيادة أعداد أفراد المجموعة الواحدة خلال الاقتحامات لتصل إلى نحو 150 مستوطنا.

وأضافت محافظة القدس قوات الاحتلال تواصل فرض إجراءات مشددة على أبواب المسجد الأقصى وفي محيط البلدة القديمة، وتمنع المصلين من الدخول إلى المسجد، مشيرة إلى أن عددًا محدودًا جدًا من المصلين تمكن من الوصول إلى المسجد خلال صلاة الفجر وأداء الصلاة، قبل أن تعتدي قوات الاحتلال على عدد من المواطنين والمصلين بالضرب.

وأوضحت أن قوات الاحتلال تنتشر بشكل مكثف في مختلف باحات المسجد الأقصى.

وأدى مستوطنون “السجود الملحمي” عند باب الرحمة في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى.

وأشارت المحافظة إلى أن المستوطنين يواصلون أداء طقوس تلمودية خلال اقتحاماتهم، شملت ارتداء لفائف “التفلين”، وأداء ما يسمى “السجود الملحمي” في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى، إضافة إلى ترديد الأناشيد والأدعية بصوت مرتفع، في وقت تواصل فيه جماعات “الهيكل” المتطرفة حشد أنصارها بهدف الوصول إلى رقم 5 آلاف مستوطن خلال اقتحامات اليوم.

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