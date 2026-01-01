  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أمن المقاومة يوثق جريمة اختطاف مواطنين بحي الشجاعية بتوجيه من الاحتلال

الخميس 23 يوليو 2026 09:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أمن المقاومة يوثق جريمة اختطاف مواطنين بحي الشجاعية بتوجيه من الاحتلال



غزة / سما /

كشفت قوة "رادع" التابعة لجهاز أمن المقاومة في قطاع غزة، امس الأربعاء، عن توثيق جريمة اختطاف وتنكيل بحق مواطنين فلسطينيين نفذتها عصابات عميلة مرتبطة مباشرة بمخابرات الاحتلال شرق مدينة غزة.

وأفاد البيان الرسمي الصادر عن القوة بأن مجموعة من العناصر العميلة أقدمت، فجر يوم الخميس الماضي الموافق 16 يوليو/تموز، على اقتحام منطقة "شارع مشتهى" الواقعة في حي الشجاعية شرق المدينة، وذلك بناءً على توجيهات وأوامر مباشرة من ضباط الاحتلال.

وذكرت القوة أن عناصر هذه العصابات قاموا باحتجاز 15 مواطناً من سكان المنطقة وإجبارهم على التجمع في مكان واحد، ثم التقطوا صوراً فردية لكل مواطن على حدة. وأضاف البيان أن المقتحمين أرسلوا تلك الصور فوراً عبر هاتف محمول إلى ضابط في مخابرات الاحتلال لإعطاء الأوامر بخصوصهم.وعقب عمليات التصوير، خضع المواطنون المحتجزون لتحقيق ميداني قاصٍ وتفتيش مهين، وتعرّضوا لأساليب شتى من الإرهاب النفسي والجسدي والتنكيل.

واختتمت العصابات جريمتها باختطاف عدد من هؤلاء المواطنين، واقتيادهم إلى جهة مجهولة قبل أن تنسحب من المكان.

وتأتي هذه المكاشفة من أمن المقاومة في إطار ملاحقة المجموعات والميليشيات التي تسعى لضرب الجبهة الداخلية، والتخابر مع الاحتلال لتقديم معلومات ميدانية وتسهيل عمليات الاعتقال والتصفية بحق المواطنين في القطاع.

الأكثر قراءة اليوم

مسؤولون بإدارة بايدن يهاجمون نتنياهو ويعترفون بأخطاء حرب غزة

بريطانيا تدق ناقوس الخطر: استعدوا لإغلاق مفاجئ للمجالات الجوية في الشرق الأوسط وإسرائيل

وزير متطرف يكشف عن الهدف الإسرائيلي الجديد: السيطرة الكاملة على قطاع غزة وإقامة مستوطنات فيه

تقرير إسرائيلي يتحدث عن استعدادات سورية ضد "حزب الله"

الحرس الثوري يعلن ان قواته تستعد لعملية عسكرية ستؤدي إلى إعلان الحداد في الولايات المتحدة..

دول الخليج تضغط على أمريكا : لا تسمحوا لإسرائيل بإشعال مواجهة جديدة مع إيران

عون يحدد 3 متطلبات لنزع سلاح حزب الله

الأخبار الرئيسية

«حماس» تبحث اختيار رئيس جديد لوفد التهدئة و«فتح» تهاجم «مجلس السلام»

استشهاد شاب بجباليا و قصف مدفعي عنيف ونسف منازل شرق غزة

بريطانيا تدق ناقوس الخطر: استعدوا لإغلاق مفاجئ للمجالات الجوية في الشرق الأوسط وإسرائيل

الحية يحدد 6 أولويات لحماس أبرزها وقف العدوان والوحدة ويدعو الدول الراعية للمفاوضات إلى الضغط على إسرائيل لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه

مسؤولون بإدارة بايدن يهاجمون نتنياهو ويعترفون بأخطاء حرب غزة