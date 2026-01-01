أمن المقاومة يوثق جريمة اختطاف مواطنين بحي الشجاعية بتوجيه من الاحتلال

غزة / سما /

كشفت قوة "رادع" التابعة لجهاز أمن المقاومة في قطاع غزة، امس الأربعاء، عن توثيق جريمة اختطاف وتنكيل بحق مواطنين فلسطينيين نفذتها عصابات عميلة مرتبطة مباشرة بمخابرات الاحتلال شرق مدينة غزة.

وأفاد البيان الرسمي الصادر عن القوة بأن مجموعة من العناصر العميلة أقدمت، فجر يوم الخميس الماضي الموافق 16 يوليو/تموز، على اقتحام منطقة "شارع مشتهى" الواقعة في حي الشجاعية شرق المدينة، وذلك بناءً على توجيهات وأوامر مباشرة من ضباط الاحتلال.

وذكرت القوة أن عناصر هذه العصابات قاموا باحتجاز 15 مواطناً من سكان المنطقة وإجبارهم على التجمع في مكان واحد، ثم التقطوا صوراً فردية لكل مواطن على حدة. وأضاف البيان أن المقتحمين أرسلوا تلك الصور فوراً عبر هاتف محمول إلى ضابط في مخابرات الاحتلال لإعطاء الأوامر بخصوصهم.وعقب عمليات التصوير، خضع المواطنون المحتجزون لتحقيق ميداني قاصٍ وتفتيش مهين، وتعرّضوا لأساليب شتى من الإرهاب النفسي والجسدي والتنكيل.

واختتمت العصابات جريمتها باختطاف عدد من هؤلاء المواطنين، واقتيادهم إلى جهة مجهولة قبل أن تنسحب من المكان.

وتأتي هذه المكاشفة من أمن المقاومة في إطار ملاحقة المجموعات والميليشيات التي تسعى لضرب الجبهة الداخلية، والتخابر مع الاحتلال لتقديم معلومات ميدانية وتسهيل عمليات الاعتقال والتصفية بحق المواطنين في القطاع.