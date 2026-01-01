استشهاد شاب بجباليا و قصف مدفعي عنيف ونسف منازل شرق غزة

غزة / سما /

استشهد الشاب محمد أبو شكيان، اليوم الخميس، متأثرًا بجراح أصيب بها جراء قصف "إسرائيلي" استهدف، أمس الأربعاء، منطقة الفالوجا غربي مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وفجر اليوم قصفت المدفعية بشكل مكثف احياء الزيتون والتفاح شرقي مدينة غزة.

كما نسف جيش الاحتلال عدة مبان شرق التفاح.

وفي وسط قطاع غزة، قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لمدينة دير البلح.

وفي جنوب القطاع، أطلقت آليات الاحتلال النار شرقي مدينة خان يونس، وسط إطلاق نار مكثف ومتواصل في المنطقة الجنوبية من المدينة، كما أصابت طلقات نارية أطلقتها الآليات العسكرية المتمركزة جنوب المدينة خيام النازحين في منطقة الكنيس جنوب غربي خان يونس.