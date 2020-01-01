هل يرتدي حفاضات؟ تقارير جديدة بشأن صحة ترامب.. تفوح منه دائما "رائحة البول" إلى "انكماش الدماغ"

القدس المحتلة / سما /

أعادت تقارير إعلامية بريطانية وأميركية تسليط الضوء على الجدل المتواصل بشأن الحالة الصحية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد تداول مزاعم جديدة أطلقها معالج فيزيائي أميركي، في وقت يؤكد فيه البيت الأبيض والطبيب الخاص بالرئيس أن ترامب يتمتع بـ"صحة ممتازة".

وذكرت صحيفة Daily Star البريطانية أن المعالج الفيزيائي آدم جيمس، الذي يعرّف نفسه بأنه متخصص في علاج كبار السن، زعم أن ترامب "تفوح منه باستمرار رائحة البول"، مرجحًا- دون تقديم أدلة طبية منشورة- أنه يعاني من قصور في القلب وفشل كلوي مزمن، وأنه يتلقى علاجات وريدية ومدرات للبول بشكل يومي.

وادعى جيمس أيضًا أن ما وصفه بـ"الكدمات المتكررة" التي تظهر على يدي ترامب قد تكون مرتبطة بتلقي أدوية عبر الوريد، كما زعم أن الرئيس يعاني من سلس بولي وسلس في الأمعاء.

مزاعم قديمة تتجدد

وأشار التقرير إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تثار فيها مزاعم تتعلق بصحة ترامب، إذ سبق للنائب الجمهوري السابق آدم كينزينغر أن قال عام 2023 إن للرئيس الأميركي "رائحة كريهة"، وقدم وصفًا ساخرًا لها خلال مقابلات إعلامية، وهو ما رد عليه متحدث باسم ترامب آنذاك بهجوم شخصي على كينزينغر، واصفًا تصريحاته بأنها "كاذبة".

كما أعادت الصحيفة التذكير باتهامات أطلقها عام 2020 نويل كاسلر، وهو موظف سابق في برنامج Celebrity Apprentice، زعم فيها أن ترامب كان يستخدم حفاضات بسبب معاناته من مشكلات في التحكم بالإخراج، وهي ادعاءات نفاها البيت الأبيض بشكل قاطع، مؤكدًا أنها "غير صحيحة".

وفي وقت سابق من العام الجاري، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تكهنات حول ظهور انتفاخ أسفل سروال ترامب خلال مقابلة تلفزيونية، دفع بعض المعلقين إلى الادعاء بأنه كان يرتدي حفاضًا طبيًا، دون وجود أي دليل يؤكد ذلك.

ادعاءات بشأن تراجع إدراكي

كما نقلت الصحيفة عن آدم جيمس قوله إن ترامب قد يعاني من انكماش في الفص الجبهي من الدماغ، مستندًا إلى أخطاء لفظية ارتكبها الرئيس خلال بعض خطاباته، بينها خلطه بين غرينلاند وآيسلندا في مناسبة سابقة.

وزعم جيمس أن هذه المؤشرات قد تدل على إصابته بالخرف الجبهي الصدغي، إلا أنه لم يقدم أي وثائق أو تشخيص طبي يدعم هذه الادعاءات.

البيت الأبيض: ترامب يتمتع بصحة ممتازة

في المقابل، يؤكد البيت الأبيض والطبيب الخاص بترامب باستمرار أن الرئيس يتمتع بـ"صحة ممتازة" تمكنه من أداء مهامه، كما سبق للمتحدث باسم البيت الأبيض ستيفن تشيونغ أن نفى جميع المزاعم المتعلقة باستخدام ترامب حفاضات أو معاناته من مشكلات صحية خطيرة، واصفًا إياها بأنها "عارية عن الصحة".

ولم تصدر أي تقارير طبية رسمية تؤكد الادعاءات التي أوردها التقرير، فيما استندت معظمها إلى تصريحات أشخاص لا يشاركون في الرعاية الطبية للرئيس أو إلى تكهنات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي.