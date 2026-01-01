بريطانيا تدق ناقوس الخطر: استعدوا لإغلاق مفاجئ للمجالات الجوية في الشرق الأوسط وإسرائيل

لندن /وكالات /

دعت الحكومة البريطانية مواطنيها الموجودين في إسرائيل ودول الشرق الأوسط إلى الاستعداد لاحتمال حدوث اضطرابات مفاجئة في حركة الطيران، بما في ذلك إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المجالات الجوية بصورة مؤقتة، على خلفية التوترات الأمنية المستمرة في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية في أحدث تحديث لإرشادات السفر إن الوضع الأمني في الشرق الأوسط لا يزال غير مستقر وقابلاً للتغير السريع، محذرة من إمكانية وقوع تصعيد أو هجمات إضافية قد تؤثر على حركة النقل الجوي والسفر الإقليمي.

وحثت الوزارة الرعايا البريطانيين على متابعة التحديثات الرسمية بشكل مستمر، والتأكد من جاهزية خطط السفر البديلة، مع توقع إلغاء الرحلات أو تأخيرها وإغلاق بعض المجالات الجوية دون سابق إنذار.

وأضافت أن المسافرين والزائرين في المنطقة ينبغي أن يكونوا على استعداد لمواجهة اضطرابات في التنقل وحركة الطيران، في ظل استمرار المخاوف من تداعيات التوترات الإقليمية على أمن وسلامة الملاحة الجوية.

ويأتي هذا التحذير في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من الترقب الأمني، وسط مخاوف من أن تؤدي أي تطورات ميدانية جديدة إلى فرض قيود إضافية على حركة الطيران المدني وتغيير مسارات الرحلات الدولية.