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وزير الدفاع البريطاني الجديد ستريتينغ ينتقد سلوك إسرائيل في غزة والضفة الغربية

الأربعاء 22 يوليو 2026 09:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الدفاع البريطاني الجديد ستريتينغ ينتقد سلوك إسرائيل في غزة والضفة الغربية



لندن /وكالات /

انتقد وزير الدفاع البريطاني الجديد ويس ستريتينغ، سلوك إسرائيل خلال حربها على قطاع غزة، والإجراءات التي تتخذها في الضفة الغربية.

وبحسب تصريحات نقلتها صحيفة "التايمز"البريطانية، قال ستريتينغ إن إسرائيل "لم تلتزم بالمعايير العسكرية البريطانية" خلال عملياتها في غزة والضفة الغربية، لكنه أكد في الوقت نفسه دعمه "القوي لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، وفق تعبيره.

وقال،  بأن إسرائيل "لم ترقَ" إلى المعايير التي تضعها المملكة المتحدة لحلفائها، متمسكاً في الوقت ذاته بتصريحات سابقة اتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم حرب.

سُئل ويس ستريتينغ من قبل أحد الصحفيين عما إذا كان لا يزال متمسكاً بتصريحاته السابقة التي اتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم حرب، وذلك بعد توليه منصب وزير الدفاع.

كما طُرح عليه سؤال عما إذا كان ينبغي للمملكة المتحدة الاستمرار في شراء الأسلحة الإسرائيلية. فأجاب قائلاً: "تصريحاتي موجودة ومعلنة وموثقة؛ ولن أتظاهر بأنني لم أدلِ بها".

وأضاف: "بالطبع، عندما يتعلق الأمر بقرارات الشراء والاتفاقيات التجارية والعلاقات الدبلوماسية، فهناك إطار واضح لاتخاذ القرارات بشأن كل هذه الأمور، وهي ليست قرارات أتخذها بمفردي".

وأوضح أنه "سبق أن عبّر بوضوح عن قلقه من سلوك إسرائيل في غزة والضفة الغربية، وأن دعم بريطانيا لأمن إسرائيل لا يمنع توجيه انتقادات عندما ترى لندن أن العمليات العسكرية تجاوزت ما تعتبره معاييرها العسكرية أو الإنسانية".

وجاءت التصريحات خلال مشاركته في معرض فارنبورو الجوي، في أولى إطلالاته العامة بعد توليه حقيبة الدفاع.

وأشارت الصحيفة، إلى أن "تصريحات ستريتينغ تمثل استمرارًا لمواقفه السابقة، إذ كان قد وصف، في رسائل خاصة كُشف عنها سابقًا، تصرفات إسرائيل بأنها ترقى إلى جرائم حرب، كما أيد الاعتراف البريطاني بدولة فلسطين".

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