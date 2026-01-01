الحرس الثوري يعلن ان قواته تستعد لعملية عسكرية ستؤدي إلى إعلان الحداد في الولايات المتحدة..

وكالات /سما/

أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته “تستعد لعملية عسكرية ستؤدي إلى إعلان الحداد في الولايات المتحدة”.

وهدد الحرس الثوري بتوسيع عملياته إذا استمرت الهجمات ضده، قائلاً في بيان: “إذا استمرت الاعتداءات، فسنستعد لتنفيذ عملية مؤلمة ستؤدي إلى إعلان الحداد العام في الولايات المتحدة.”

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، أنه استهدف قاعدتي الملك فيصل والأمير حسن الجويتين في الأردن، كما أكد تنفيذ هجوم بطائرات مسيّرة استهدف منشآت تستخدمها القوات الجوية الأمريكية داخل قاعدة عسكرية في البحرين، في حين دوّت صفارات الإنذار في السعودية بعد رصد هجمات إيرانية، وأفادت وسائل إعلام محلية بوقوع انفجارات في جنوب إيران.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن الحرس الثوري أعلن تنفيذ هجوم استهدف قاعدة الملك فيصل الجوية الواقعة جنوب الأردن بالقرب من منطقة الجفر، والتي تحمل اسم العاهل السعودي الراحل الملك فيصل بن عبد العزيز، الذي موّل إنشاءها.

وكانت القاعدة نفسها قد تعرضت، في وقت سابق من الشهر الجاري، لضربة إيرانية أسفرت عن إصابة خمسة جنود أمريكيين كانوا يتمركزون فيها.

كما أعلن الحرس الثوري استهداف قاعدة الأمير حسن الجوية الواقعة شمال الأردن قرب منطقة الصوافي، وهي قاعدة تستخدمها القوات الجوية الأمريكية بشكل دوري منذ ثمانينيات القرن الماضي، إلى جانب قوات جوية تابعة لدول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، من بينها فرنسا والمملكة المتحدة.

وفي البحرين، ذكرت وكالة فارس الإيرانية، التابعة للحرس الثوري، أن إيران أطلقت طائرات مسيّرة باتجاه حظائر للطائرات ومنشآت أخرى تستخدمها القوات الجوية الأمريكية داخل قاعدة عسكرية في المملكة.

وهدد الحرس الثوري بتوسيع عملياته إذا استمرت الهجمات ضده، قائلاً في بيان: “إذا استمرت الاعتداءات، فسنستعد لتنفيذ عملية مؤلمة ستؤدي إلى إعلان الحداد العام في الولايات المتحدة.”

وفي السياق ذاته، دوّت صفارات الإنذار في السعودية بعد رصد هجمات إيرانية باتجاه المملكة، في وقت تحدثت فيه وسائل إعلام محلية عن وقوع انفجارات في جنوب إيران.

ولم يصدر البنتاغون حتى الآن أي تعليق على إعلان الحرس الثوري بشأن استهداف القواعد العسكرية الأمريكية في الأردن والبحرين.

وفي وقت سابق الأربعاء، شوهدت سحب من الدخان تتصاعد فوق منطقة العقبة جنوب الأردن، عقب إطلاق إيران صواريخ باتجاه المملكة.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن منظومة القبة الحديدية لم تشارك في عملية الاعتراض، موضحًا أنه لم يتم إطلاق أي صواريخ اعتراضية إسرائيلية، كما لم يسقط أي حطام ناتج عن عمليات الاعتراض الأردنية داخل الأراضي الإسرائيلية.

وأظهرت مقاطع فيديو التقطت من مدينة إيلات الإسرائيلية تصاعد الدخان من جهة العقبة.

من جانبها، أفادت وسائل إعلام أردنية رسمية بأن الدفاعات الجوية الأردنية اعترضت ستة صواريخ إيرانية داخل المجال الجوي الأردني، مشيرة إلى أن الدخان نجم عن الحطام الناتج عن عمليات الاعتراض.

وأعلنت القوات المسلحة الأردنية لاحقًا اعتراض أربع طائرات مسيّرة إيرانية دخلت الأجواء الأردنية.

ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات جراء الهجوم أو عمليات الاعتراض.

وعقب إطلاق الصواريخ، اضطرت طائرة تابعة لشركة أركيا كانت في رحلة من مطار بن غوريون إلى مطار رامون إلى تأخير هبوطها والتحليق في الأجواء لبعض الوقت، إلى أن تأكدت السلطات من خلو مدرج المطار من أي حطام قد يشكل خطرًا على حركة الملاحة الجوية.