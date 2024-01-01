الحية يحدد 6 أولويات لحماس أبرزها وقف العدوان والوحدة ويدعو الدول الراعية للمفاوضات إلى الضغط على إسرائيل لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه

غزة /سما/

حدد رئيس المكتب السياسي الجديد لحركة “حماس” خليل الحية، الأربعاء، ست أولويات للحركة، في مقدمتها الوقف الشامل للعدوان الإسرائيلي، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، داعيا الدول الراعية للمفاوضات إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، والانتقال إلى المرحلة التالية.

وقال الحية، في أول خطاب له بعد توليه رئاسة المكتب السياسي للحركة، إن الأولوية الثانية تتمثل في استعادة الحياة الإنسانية الكريمة للفلسطينيين في قطاع غزة، وإفشال مخططات التهجير، وتسريع إعادة الإعمار، والعمل على تحرير الأسرى.

وأضاف أن الأولوية الثالثة تتمثل في تحقيق وحدة الشعب الفلسطيني، وإطلاق حوار وطني لإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية، وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية، داعيا إلى “حوار وطني فوري، وإعادة بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية وتوافقية”.

وأوضح أن الأولوية الرابعة تتمثل في تعزيز علاقات الحركة مع محيطها العربي والإسلامي.

وأشار إلى أن الأولوية الخامسة تتمثل في دعوة الدول العربية والإسلامية إلى التحرك الفاعل، والضغط لوقف “آلة القتل والإبادة الجماعية” الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، ودعم الحقوق الفلسطينية.

وأضاف أن الأولوية السادسة تتمثل في مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بـ”حماية الفلسطينيين، ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين”.

والاثنين، أعلنت حركة “حماس” انتخاب خليل الحية رئيسا لمكتبها السياسي، خلفا ليحيى السنوار، الذي قتل خلال اشتباك مع قوة إسرائيلية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2024.