روبيو: نرغب في التوصل لتسوية دبلوماسية مع إيران

وكالات /سما/

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ترغب في التوصل إلى تسوية دبلوماسية مع إيران تضمن عدم امتلاكها سلاحاً نووياً. وأضاف روبيو خلال تصريحات للصحافيين في مانيلا على هامش مؤتمر وزراء خارجية دول "آسيان"، إن واشنطن تعمل على تقييد قدرة طهران العسكرية.

وتابع: "هناك نقص بالثقة مع النظام الإيراني، ومذكرة التفاهم تم خرقها بعد أقل من أسبوعين من توقيعها".

وقال، إن الولايات المتحدة لن تقبل بسيطرة أي دولة على المعابر البحرية، مشيراً إلى أن إيران تستهدف الحركة التجارية في ممر مائي مهم في إشارة لمضيق هرمز.

وأكد روبيو​، أن "​حزب الله​ يشكل تهديدًا للحكومة السورية، وهو عدو لها ويحاول تقويضها".

وأضاف روبيو، في تصريح من مانيلا على هامش اجتماع رابطة "آسيان"، أن "الصين لم تفعل شيئًا يغيّر مسار الحرب مع إيران، وكانت متعاونة في بعض الأحيان"، مشيرًا إلى أن "إيران تستهدف الحركة التجارية في ممر مائي مهم، وهناك دول تتأثر بذلك".

وقال روبيو: "تهديد الحوثيين (حركة أنصار الله) بفرض حصار بحري مشكلة، وإيران هي التي تثير المشاكل".