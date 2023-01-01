  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة: ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 73305 شهيدا

الأربعاء 22 يوليو 2026 01:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 73305 شهيدا



غزة / سما /

أعلنت الصحة يوم الأربعاء، ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 73305 شهيدا و 173,918 مصابا من 7 أكتوبر 2023.

أضافت في تقريرها اليومي، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 12 شهيدا بينهم شهيد متأثرا بجروح أصيب بها سابقا، و12 إصابة.

وبينت، أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,180 والإصابات إلى 3,810، فيما جرى انتشال 802 جثمان.

وأوضحت الصحة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

الأكثر قراءة اليوم

المالية الفلسطينية تعلن عن موعد صرف رواتب الموظفين

معاريف : المنطقة أمام ساعات حاسمة وايران تطور قدرات نووية عسكرية في مكان سري ..

ترامب ينتقد الأردن على خلفية مقتل الجنود الأمريكيين على أراضيها

هآرتس : الادارة الامريكية تؤجل لقاء ترامب ونتنياهو لهذه الأسباب ..

ممداني: بحثنا كل الخيارات لاعتقال نتنياهو لكن لا صلاحية و تهديدات بالقتل تصلني وزوجتي

تقرير إسرائيلي يتحدث عن استعدادات سورية ضد "حزب الله"

جبل الفأس.. من الذريعة النووية إلى حرب النظام؟ زياد حلبي

الأخبار الرئيسية

IMG_5730

وزير متطرف يكشف عن الهدف الإسرائيلي الجديد: السيطرة الكاملة على قطاع غزة وإقامة مستوطنات فيه

مصادر تكشف موعد صرف رواتب الموظفين ونسبتها ..

لتأمين "رفح الجديدة" .. المغرب تستضيف مناورة تشكيلية لقوة الاستقرار الدولية بغزة

هآرتس : الادارة الامريكية تؤجل لقاء ترامب ونتنياهو لهذه الأسباب ..

ممداني: بحثنا كل الخيارات لاعتقال نتنياهو لكن لا صلاحية و تهديدات بالقتل تصلني وزوجتي