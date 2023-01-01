الصحة: ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 73305 شهيدا

غزة / سما /

أعلنت الصحة يوم الأربعاء، ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 73305 شهيدا و 173,918 مصابا من 7 أكتوبر 2023.

أضافت في تقريرها اليومي، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 12 شهيدا بينهم شهيد متأثرا بجروح أصيب بها سابقا، و12 إصابة.

وبينت، أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,180 والإصابات إلى 3,810، فيما جرى انتشال 802 جثمان.

وأوضحت الصحة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.