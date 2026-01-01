دول الخليج تضغط على أمريكا : لا تسمحوا لإسرائيل بإشعال مواجهة جديدة مع إيران

القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، مساء أمس الأربعاء، نقلا عن مصادر عربية مشاركة في المحادثات، أن دول الخليج العربي تمارس ضغوطا على الولايات المتحدة لمنع إسرائيل من استئناف هجماتها على إيران، خشية أن يؤدي التدخل الإسرائيلي إلى تصعيد حاد، وإثارة رد إيراني ضد بنيتها التحتية للطاقة، وتعقيد الجهود الرامية إلى إعادة طهران إلى طاولة المفاوضات.

ووفقا للتقرير، تخشى دول الخليج من أن يُضيف دخول إسرائيل مجددا إلى الصراع عنصرا غير متوقع، في وقت تسعى فيه واشنطن وحلفاؤها في المنطقة إلى الضغط على إيران، وانتزاع تنازلات دبلوماسية منها، وتجنب حرب شاملة.

وتعتقد مصادر أمريكية وإقليمية أن التدخل الإسرائيلي قد يُقوّض التوازن الدقيق، ويُحوّل التصعيد الحالي إلى صراع أوسع نطاقا.

كما انضم وسطاء إقليميون إلى الجهود المبذولة لإبقاء إسرائيل خارج القتال، مُشيرين إلى أن التدخل الإسرائيلي سيُصعّب على الحرس الثوري، القوة شبه العسكرية التي تُسيطر إلى حد كبير على عملية صنع القرار في إيران، الموافقة على العودة إلى محادثات السلام.

قال أندرياس كريج، وهو محاضر أول في كلية الدراسات الأمنية بجامعة كينجز كوليدج لندن: "هذا تصعيد محدود نسبيا في الوقت الحالي، وتدرك جميع الأطراف أن هناك سبيلا للعودة إلى طاولة المفاوضات. وإذا تدخلت إسرائيل، فقد يتحول الأمر إلى فوضى عارمة".

يتمثل الشاغل الرئيسي لدول الخليج في أن أي هجوم إسرائيلي قد يدفع طهران إلى رد فعل عنيف يستهدف بنيتها التحتية للطاقة. وأفادت مصادر عربية بأن هذا السيناريو يثير قلقاً بالغاً لدى الدول التي تعتمد على استقرار منشآتها النفطية والغازية والكهربائية.

كما أن التدخل الإسرائيلي سيجعل من الصعب سياسياً على هذه الدول الانضمام إلى الهجمات ضد إيران، إذا ما رأت أن استمرار الهجمات الإيرانية وسيطرة طهران على مضيق هرمز يستلزمان تدخلها. وأشار محللون إلى أن معظم دول الخليج لا ترغب في الظهور بمظهر المقاتلة إلى جانب إسرائيل.

وتدرس دول الخليج العربية حالياً ما إذا كانت تحركات إيران في مضيق هرمز واستمرار هجماتها في المنطقة قد تجبرها على الانضمام إلى القتال. قبل اندلاع الحرب، كان نحو 20% من إمدادات النفط العالمية يمر عبر المضيق.

ويتزايد خطر التصعيد الإقليمي أيضا بسبب تهديدات الحوثيين في اليمن، المدعومين من إيران، بفرض حصار على البحر الأحمر. وقد يؤدي هذا التحرك إلى قطع طرق إمداد نفطية إضافية من الخليج، وإقحام أطراف أخرى في الصراع.

واجرى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مباحثات حول إيران مع وزرائه وكبار مسؤولي الدفاع. وأفادت مصادر ومحللون بأن إسرائيل في هذه المرحلة راضية بالبقاء خارج الصراع ومواصلة الضغط الاقتصادي على القيادة الإيرانية، لكنها ستتدخل في حال تعرضها لهجوم.

وقال وزير المالية الاسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وهو عضو في الحكومة شارك في المباحثات الأمنية حول إيران: "يجب أن نتذكر أن هدفنا النهائي في هذه الحملة - وليس بالضرورة بالتعاون مع الولايات المتحدة - هو تقويض النظام الإيراني وإضعاف وجوده. وأفضل طريقة لتحقيق ذلك هي سحقه اقتصادياً. الوضع الحالي يصب في مصلحتنا، وليس لدينا أي مصلحة في الزج بأنفسنا في الصراع، لكننا مستعدون لأي سيناريو".

من جانبها، تبدو إيران مهتمة أيضاً بإبقاء إسرائيل بعيدة عن القتال. وحتى الآن، ركزت هجماتها على حلفاء الولايات المتحدة - الكويت والبحرين والأردن - وأسفر هجوم صاروخي على قاعدة أردنية عن مقتل جنديين أمريكيين على الأقل. وحتى الآن، امتنعت طهران عن مهاجمة إسرائيل بشكل مباشر.

ومع ذلك، لا يزال المسؤولون العرب يخشون أن عودة إسرائيل إلى هذه الحملة مسألة وقت لا أكثر.

وتجري الولايات المتحدة وإسرائيل حربا بتنسيق وثيق عندما شنتا الحرب على إيران في فبراير/شباط، معتمدتين على القوة النارية والاستخباراتية واللوجستية لكل منهما. لكن أهداف البلدين الحربية بدأت تتباعد في الربيع.

ضغط الرئيس دونالد ترامب من أجل حل دبلوماسي، خشية أن تؤدي اضطرابات إمدادات الطاقة إلى الإضرار بالاقتصاد العالمي. واشتكى مسؤولون إسرائيليون من أن ترامب أنهى الحرب مبكرًا جدًا، قبل أن تتاح لإسرائيل فرصة إلحاق ضرر كافٍ بحكام إيران لإسقاط النظام الإسلامي.

لكن انهيار وقف إطلاق النار المؤقت، الذي كان يهدف إلى فتح مضيق هرمز وبدء محادثات السلام، قد يغير الصورة مرة أخرى لصالح إسرائيل. أعادت الولايات المتحدة فرض حصارها على الملاحة الإيرانية، وتقصف إيران منذ عشرة أيام، بينما أطلقت إيران النار على سفن تقول إنها لا تقبل سيطرتها على الممر المائي.

كما وسعت الولايات المتحدة نطاق استهدافها في إيران، وفي ضربات حديثة استهدفت جسورًا وبنية تحتية للموانئ. وقد أُطلع ترامب على خيارات التصعيد، وقد يحتاج في مرحلة ما إلى مساعدة إسرائيلية لشن هجوم أوسع أو عملية لإنهاء حالة الجمود.

طوال فترة الحرب، دأب ترامب على العودة إلى المفاوضات بعد أن أوشك على إطلاق تهديدات كادت أن تُنفذ. ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، فقد اشتكى ترامب علنًا وسرًا من أن ميل نتنياهو إلى التصعيد قد أعاق جهوده لإنهاء القتال في غزة ولبنان وإيران.

بل إن الرئيس أخبر مستشاريه أنه لا أحد يستطيع السيطرة على نتنياهو، الذي قال إنه يريد "قصف الجميع"، بحسب شخص سمع هذه التصريحات.

وقالت إليزابيث تسوركوف، وهي زميلة غير مقيمة في معهد نيو لاينز للاستراتيجية والسياسة في واشنطن: "هناك تصور سائد في إدارة ترامب بأن إسرائيل قوة لا يمكن السيطرة عليها. في الوقت الراهن، المنطق هو عدم التصعيد، وعندما تُدخل طرفًا لا يمكن السيطرة عليه إلى الساحة، فإنك تفقد السيطرة على الموقف".