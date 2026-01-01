الأوقاف تحذر من خطورة دعوات إسرائيلية لاقتحام الأقصى غدا

القدس المحتلة / سما /

أدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية اليوم الأربعاء الدعوات التحريضية التي أطلقتها منظمات “الهيكل” الإسرائيلية، لحشد أوسع اقتحام للمسجد الأقصى المبارك يوم غدٍ الخميس، والمطالبة بالسماح باقتحامه ليلاً عقب ما يسمى “مسيرة السيادة”، التي تأتي بالتزامن مع ذكرى ما يسمى “خراب الهيكل”.

وأكدت الوزارة في بيان صحافي أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن “هذه الدعوات والمخططات المحمومة، التي تهدف إلى إدخال أكثر من خمسة آلاف مستعمر وفرض اقتحامات ليليّة جديدة، تُمثل تصعيداً خطيراً ومحاولة مكشوفة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك”.

وأكدت أن “المسجد الأقصى بمساحته الكلية البالغة 144 دونماً هو حق خالص للمسلمين وحدهم، ولا يقبل القسمة ولا الشراكة، وإن محاولات المستعمرين فرض وقائع جديدة لن تمنحه أي شرعية”.

وحمّلت الوزارة “سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الاستفزازات وتوفير الغطاء للأفكار المتطرفة”، داعيةً أبناء الشعب الفلسطيني وكل من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى إلى “شد الرحال إليه والرباط في باحاته لإفشال هذه المخططات”.

كما طالبت المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية بـ”التدخل العاجل للضغط على الاحتلال ووقف هذه الانتهاكات التي تمس مقدسات المسلمين”.