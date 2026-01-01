الجيش الأمريكي يؤكد مقتل جندية ثالثة في الهجوم الإيراني على الأردن

القدس المحتلة / سما /

أكد الجيش الأمريكي مقتل جندية ثالث في هجوم يوم الجمعة الماضي على قاعدة في الأردن، هي الرقيب أنجيل رامبرساد، 28 عامًا، من نيويورك.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، يرتفع عدد القتلى من الجنود الأمريكيين منذ بدء الحرب إلى 18 جنديا بعد هذا الإعلان.

ويوم الاثنين الماضي، أعلن البنتاغون عن هوية الملازم أول تايلر جيمس فيهان، 25 عامًا، والجندية إيزابيلا غونزاليس، 19 عامًا، وقال إنها قتلت في الهجوم الإيراني على قاعدة في الأردن.

كانت رامبرساد تنتمي إلى نفس الوحدة التي كانت تنتمي إليها غونزاليس، وهي قيادة الدفاع الجوي والصاروخي العاشرة التابعة للجيش الأمريكي، ومقرها في أنسباخ، ألمانيا.