مصادر تكشف موعد صرف رواتب الموظفين ونسبتها ..

رام الله/سما/

قالت مصادر لـ "القدس" ، إن موعد صرف رواتب الموظفين العموميين سيكون يوم غد الخميس، بنسبة 50% من الراتب، وبحد أدنى 2000 شيقل.

وكان مجلس الوزراء أكد في وقت سابق أمس، أن صرف رواتب الموظفين سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة وسيصدر بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء بهذا الخصوص.

وقدم وزير المالية والتخطيط خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدت أمس، إحاطة حول الوضع المالي في ظل استمرار الاحتلال في احتجاز أموال المقاصة بشكل كامل لأكثر من 15 شهرا، والجهود التي بذلتها وزارة المالية لتأمين صرف رواتب الموظفين العموميين، التي من المتوقع دفعها خلال عدة أيام.

وفي ضوء مساعي الحكومة إلى معالجة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، وبعد جملة من الخطوات التي جرى التفاهم عليها مع شركات التوريد لزيادة الكميات ومراجعة الدفعات وقوائم الأدوية والترتيبات المالية الأخرى، فقد أوضح وزير المالية أنه قد تم صرف ما يقارب 300 مليون شيقل لمستشفيات القطاع الخاص وشركات الأدوية منذ بداية العام، فيما سيتبعها دفعات مجدولة بحوالي 430 مليون شيقل حتى نهاية العام الحالي.