  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ستقع في القدس: ناورو تفتتح سفارتها في اسرائيل

الأربعاء 22 يوليو 2026 10:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ستقع في القدس: ناورو تفتتح سفارتها في اسرائيل



القدس المحتلة / سما /

أعلنت دولة ناورو صباح اليوم (الأربعاء) قرار حكومتها بافتتاح سفارة رسمية في إسرائيل، والتي ستقع في القدس، لتصبح بذلك الدولة العاشرة التي تفعل ذلك.

تم الإعلان الرسمي عن هذه الخطوة لوزير الخارجية جدعون ساعر من قبل نائب الرئيس ووزير الخارجية والتجارة والعدل في ناورو، ليونيل إنيجيما، وذلك عقب اتفاق تم التوصل إليه بين الاثنين خلال اجتماعهما في يونيو في فيجي، حيث شارك ساعر في افتتاح السفارة الإسرائيلية في البلاد.

ستنضم سفارة ناورو الجديدة، المتوقع افتتاحها في الأشهر المقبلة، إلى سلسلة من البعثات وستكون السفارة الخامسة التي يتم افتتاحها في العاصمة منذ أن تولى ساعر منصب وزير الخارجية، بالإضافة إلى اتفاق مماثل تم التوصل إليه الأسبوع الماضي مع وزير خارجية كولومبيا المعين.

الأكثر قراءة اليوم

المالية الفلسطينية تعلن عن موعد صرف رواتب الموظفين

ترامب ينتقد الأردن على خلفية مقتل الجنود الأمريكيين على أراضيها

معاريف : المنطقة أمام ساعات حاسمة وايران تطور قدرات نووية عسكرية في مكان سري ..

الصدام الكبير ..إسرائيل تحصّن مطار اللد بنظام ذكي لضمان استمرار الرحلات وسط التهديدات الصاروخية

سموتريتش: عدم انضمام إسرائيل للمواجهة مع إيران أفضل ..

رويترز": إدارة ترامب بصدد قطع العلاقات مع المفوضية الأممية للاجئين

بزشكيان: المرشد أكد في اجتماعات خاصة ضرورة إنهاء حالة اللا حرب واللا سلم

الأخبار الرئيسية

مصادر تكشف موعد صرف رواتب الموظفين ونسبتها ..

لتأمين "رفح الجديدة" .. المغرب تستضيف مناورة تشكيلية لقوة الاستقرار الدولية بغزة

هآرتس : الادارة الامريكية تؤجل لقاء ترامب ونتنياهو لهذه الأسباب ..

ممداني: بحثنا كل الخيارات لاعتقال نتنياهو لكن لا صلاحية و تهديدات بالقتل تصلني وزوجتي

معاريف : المنطقة أمام ساعات حاسمة وايران تطور قدرات نووية عسكرية في مكان سري ..