ستقع في القدس: ناورو تفتتح سفارتها في اسرائيل

القدس المحتلة / سما /

أعلنت دولة ناورو صباح اليوم (الأربعاء) قرار حكومتها بافتتاح سفارة رسمية في إسرائيل، والتي ستقع في القدس، لتصبح بذلك الدولة العاشرة التي تفعل ذلك.

تم الإعلان الرسمي عن هذه الخطوة لوزير الخارجية جدعون ساعر من قبل نائب الرئيس ووزير الخارجية والتجارة والعدل في ناورو، ليونيل إنيجيما، وذلك عقب اتفاق تم التوصل إليه بين الاثنين خلال اجتماعهما في يونيو في فيجي، حيث شارك ساعر في افتتاح السفارة الإسرائيلية في البلاد.

ستنضم سفارة ناورو الجديدة، المتوقع افتتاحها في الأشهر المقبلة، إلى سلسلة من البعثات وستكون السفارة الخامسة التي يتم افتتاحها في العاصمة منذ أن تولى ساعر منصب وزير الخارجية، بالإضافة إلى اتفاق مماثل تم التوصل إليه الأسبوع الماضي مع وزير خارجية كولومبيا المعين.