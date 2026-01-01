الاحتلال يواصل خروقاته: نسف واسع وقصف مدفعي يستهدف شرقي غزة وخان يونس

غزة / سما /

واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الأربعاء، تصعيدها العسكري في قطاع غزة، عبر قصف مدفعي مكثف وتوغلات برية محدودة شرقي مدينة غزة وخان يونس، بالتزامن مع عمليات نسف واسعة استهدفت مربعات سكنية.

وأفادت مصادر محلية أن دبابات الاحتلال توغلت في شارع السكة جنوب شرقي حي الزيتون، كما تقدمت آليات عسكرية إسرائيلية، تحت غطاء جوي وإطلاق نار كثيف، إلى المنطقة الشرقية من مفترق دولة شرقي مدينة غزة.

وأضافت المصادر أن المنطقة شهدت قصفًا مدفعيًا متواصلًا وإطلاقًا مكثفًا للنيران من الدبابات، بالتزامن مع تنفيذ قوات الاحتلال عمليات نسف كبيرة استهدفت مباني ومربعات سكنية شرقي المدينة.

وفي السياق، انفجرت قذيفة صوتية في أجواء جنوب شرقي مدينة غزة، فيما أطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة في الأجواء جنوب شرقي مدينة خان يونس، تزامنًا مع إطلاق نار كثيف من الدبابات المتمركزة شرقي بلدة القرارة شمال المدينة.

كما نفذ جيش الاحتلال عملية نسف جديدة في المنطقة الجنوبية من خان يونس، سُمع على إثرها دوي انفجار عنيف في أنحاء المدينة.

ويواصل جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة منذ العاشر من أكتوبر الماضي، عبر عمليات القصف والتوغل واستهداف المناطق الشرقية للقطاع.

ووفق المعطيات، فقد أسفرت هذه الخروقات، منذ ذلك الحين، عن استشهاد 1168 مواطنًا وإصابة 3798 آخرين، في ظل استمرار الهجمات "الإسرائيلية" على مناطق متفرقة من قطاع غزة.