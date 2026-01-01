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لتأمين "رفح الجديدة" .. المغرب تستضيف مناورة تشكيلية لقوة الاستقرار الدولية بغزة

الأربعاء 22 يوليو 2026 09:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لتأمين "رفح الجديدة" .. المغرب تستضيف مناورة تشكيلية لقوة الاستقرار الدولية بغزة



غزة / سما /
ذكرت قناة ريشت كان العبرية، مساء الثلاثاء، أن المغرب ستستضيف أول مناورة تشكيلية لقوة الاستقرار الدولية المتوقع أن تعمل في قطاع غزة خلال الأسابيع المقبلة.

وبحسب القناة، فإنه سيشارك جنود من المغرب وكوسوفو وكازاخستان وألبانيا لتأمين "رفح الجديدة" التي ستبنيها الإمارات.

ووفقًا للقناة، فإنه بدعم من مسؤولي الأمن الإسرائيليين، سيكون للمغرب دور بالغ الأهمية في الخطط المستقبلية لقطاع غزة، حيث ستكون مسؤولة عن تدريب آلاف الجنود الذين سيعملون في القطاع.

ووصل ممثلون عن المقر الأميركي في كريات جات إلى العاصمة الرباط في الأيام الأخيرة، وهم يخططون لأول تدريب عسكري مشترك مع ممثلين عن الجيش المغربي، ويتضمن البرنامج تدريبات على الرماية واللياقة البدنية وغيرها.

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