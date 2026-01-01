  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حالة الطقس: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها

الأربعاء 22 يوليو 2026 08:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها



رام الله/سما/

يتوقع الراصد الجوي أن تستمر الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في مختلف المناطق، اليوم الأربعاء، مع استمرار تأثر البلاد بموجة حارة متوسطة القوة، لتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام بنحو 5 درجات مئوية.

ويسود طقس صيفي حار إلى شديد الحرارة خلال ساعات الظهيرة في المناطق الجبلية والسهلية والساحلية، فيما تميل الأجواء إلى اللطف خلال ساعات الليل في المناطق الجبلية، وتكون أقل لطفا في المناطق السهلية والساحلية.

والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الخميس، يتوقع الراصد الجوي أن يبقى الطقس، حارا في مختلف المناطق، مع استمرار درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام بنحو 3 درجات مئوية.

ويسود طقس صيفي حار إلى شديد الحرارة خلال ساعات الظهيرة في المناطق الجبلية والسهلية والساحلية، بينما تميل الأجواء إلى اللطف خلال ساعات الليل في المناطق الجبلية، وتكون أقل لطفا في المناطق السهلية والساحلية.

والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الجمعة، يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية.

والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر اِلتعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا إلى 4 عصرا، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، وعدم ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة، والإكثار من شرب الماء والسوائل.

الأكثر قراءة اليوم

المالية الفلسطينية تعلن عن موعد صرف رواتب الموظفين

أول تصريح لـ" الحية " بعد انتخابه رئيسا لحماس

ترامب ينتقد الأردن على خلفية مقتل الجنود الأمريكيين على أراضيها

معاريف : المنطقة أمام ساعات حاسمة وايران تطور قدرات نووية عسكرية في مكان سري ..

بصمت وبوتيرة متسارعة .. الاحتلال يشيّد ساترا ترابيا ضخما داخل غزة

الصدام الكبير ..إسرائيل تحصّن مطار اللد بنظام ذكي لضمان استمرار الرحلات وسط التهديدات الصاروخية

سموتريتش: عدم انضمام إسرائيل للمواجهة مع إيران أفضل ..

الأخبار الرئيسية

لتأمين "رفح الجديدة" .. المغرب تستضيف مناورة تشكيلية لقوة الاستقرار الدولية بغزة

هآرتس : الادارة الامريكية تؤجل لقاء ترامب ونتنياهو لهذه الأسباب ..

ممداني: بحثنا كل الخيارات لاعتقال نتنياهو لكن لا صلاحية و تهديدات بالقتل تصلني وزوجتي

معاريف : المنطقة أمام ساعات حاسمة وايران تطور قدرات نووية عسكرية في مكان سري ..

ترامب ينتقد الأردن على خلفية مقتل الجنود الأمريكيين على أراضيها