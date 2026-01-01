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في خطوة مفاجئة: ترامب يريد رئيس الفيفا الأمين العام القادم للأمم المتحدة

الأربعاء 22 يوليو 2026 08:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
في خطوة مفاجئة: ترامب يريد رئيس الفيفا الأمين العام القادم للأمم المتحدة



القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة نيويورك بوست أن الرئيس الأمريكي ترامب مهتم برئيس الفيفا جياني إنفانتينو لتولي منصب الأمين العام للأمم المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن إنفانتينو، البالغ من العمر 56 عامًا، تواصل مع ترامب من خلال تنظيم بطولة كأس العالم هذا العام.

ووُصف ذلك بأنه "بذل قصارى جهده لكسب ودّ ترامب"، حتى أنه منحه جائزة السلام الأولى من الفيفا في ديسمبر/كانون الأول.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من الرئيس قوله إن ترامب يعتقد أن إنفانتينو "يحظى باحترام عالمي ويُعرف بقدرته المميزة على توحيد الشعوب".

وسيتم انتخاب الأمين العام الجديد هذا العام ليحل محل أنطونيو غوتيريش، رئيس البرتغال، الذي سيتقاعد من منصبه في نهاية ديسمبر/كانون الأول.

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