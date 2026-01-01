لذا ابشركم : سيخيبون املكم للمرة المليون..لؤي ديب

لعل الشيء الاكثر استجلاباً للسخرية في الشهد الفلسطيني المعقد هو محاولة اختزال الاستحقاق الوطني وضرورة الوجود بانتخابات ترقيعية في التنظيمات والبلديات والاتحادات والنقابات وقريباً التشريعي التى ( ربما وليس حسماً ) قد تكون اخر انتخابات فلسطينية تُجرى ان استمرت محاولات اختطاف المشهد الفلسطيني من قِبل الحرس القديم في المشهد الوطني عموماً .

في غزة هناك ابادة جماعية يومية لم تتوقف وانما تم خفض وتيرتها كي لا تستجلب غضب عالمي لكنها مستمرة ، هناك اكثر من خمسة الالاف حالة جدري مائي كل اسبوع وهناك انتشار للسل وحالات الاجهاض بين الحوامل وصلت الى نسبة 47‎%‎ ، وفقر دم وتشوه وتقزم وامراض تاريخية تعود للعودة في غزة ناهيك عن النظافة العامة وقهر الخيام والحر والبرد وانعدام الامن المجتمعي وميلشيات ارهابية في كل الاطراف والاهم من كل ما سبق ان الخط الاصفر لم يعد خط اصفر فحسب بل انه يتحول الي جدار اسمنتي يتم العمل باجزائه الثلاث من الشمال والوسط والجنوب ليكون كما الجدار العازل في الضفة وسيفصل غزة خلال ستة شهور الي قسمين طولاً ، جدار تكلفته النهائية تتخطى 1.5 مليار دولار لم تلقيها اسرائيل البخيلة في ارض غزة لتنتزعها لاحقاً .

والضفة اسوء حالاً باعتداءات العصابات الارهابية للمستوطنين والتى بدأت تلفت انظار كل اجهزة الاستخبارات العالمية لانها اصبحت عابرة للحدود وكأن هناك مخطط غير معلن لاقامة دولة ثالثة للصهيونية الدينية في الضفة تكون بمثابة ضربة قاضية للحلم الفلسطيني ، والداخل العربي لا يحلو له الانقسام الا في اوقات الانتخابات كي يمر نتنياهو وعصابته ناهيك عن الجريمة التى تفتك بهذا المجتمع عمداً ، والقدس سقطت ليس من الحسابات فقط بل لم يعد احد يُقدم على ذكرها في تصريحاته وفلسطيني لبنان وسوريا ليسوا بأمان عما يُخطط لمستقبل المنطقة .

لدينا منذ السابع من اكتوبر في غزة والضفة والقدس ما يزيد عن 76500 شهيد ولدينا اكثر من 15000 مفقود ولدينا 185000 جريح واكثر من 15000 معتقل وحوالي 300000 مشرد خارج غزة وحوالي مليون 700 الف في حالة تشرد في غزة وحوالي 70 الف مهجر في الضفة من المخيمات وانهيار اقتصادي واجتماعي وامني وما زال البعض فينا لديه رفاهية تعزيز موقعه ، فكل قديم جزء من منظومة الفشل واي استثناء هو بمثابة وضع العفن وسط الطازج ليُفسده سريعاً .

لم يُقدم أياً منهم خطة انقاذ وطني ، والكل لسان حاله يقول اعيدوا تجديد الثقة بي ومن بعد نفكر ، هذه انتخابات مختطفة ، انتخابات لا يستطيع الشباب دفع رسوم التأمين فيها او تشكيل قوائمهم المستقلة هي انتخابات مختطفة ، انتخابات تخص عصابات الفشل المتنافسة او اولئك الممولين ، اما من تجرى الانتخابات على جثتهم فهم اخر من يفكر بهم القانون او النظام .

جُل ما اخشاه واكاد اراه رؤيا العين مع التغيرات في المشهد العالمي وخصوصا الانتخابات في اوروبا التى تجنح لليمين المعادي للحقوق الفلسطينية ، كل هذا لن يستجلب شهادة حُسن السير والسلوك والمصادقة على الاصلاح بل سيجلب كارثة وشهادة بان الشعب الفلسطيني غير قادر على ادارة نفسه ولا بُد من توزيعه ووضع ما تبقي منه تحت الوصاية واعادة التأهيل واستبدال الوعي التاريخي بوعي مستحدث وهي تجربة ليست جديدة وكم من الامبراطوريات والشعوب لم تُعد الا سطراً في كتب التاريخ رغم وجود بقاياهم في كل مكان .

انا لا اجامل احد ولا اعرف ذلك وربما لا تساعدني عضلات وجهي على تصنع ذلك لذا انا مقتنع قناعة كاملة ان كل منّ كان يرقد على بيضة في المشهد الوطني كله وقت حدوث الكارثة هو جزء منها يتكامل مع الاحتلال فكارثة بهذا الحجم كان بحاجة الي عوامل تمهيد داخلية لم يُقصر احد في توفيرها سابقا او حاليا ، ورغم ذلك بدون خجل يُعاد صياغة المنظومة وترقيعها وتجاهل الارادة الجمعية ، انها عملية اعادة انتاج للزريبة بنقل بعض العجول اليها كي تُسمن .

الامر بسيط فيما يجري فكل منّ لم يجد مكانه بين الكبار اصبح يُجمع الصغار وينصب نفسه ككبير لهم ، اي مسخرة واي جزء تراجيدي وسيء هو هذا الذي نعيشه في فصول الملهاة الفلسطينية ؟ ام ان هذا هو مصير منّ يقبل بحياة لا حياة فيها ؟ ام انه ثمن ندفعه لمنّ سمحنا لهم بتلوين حياتنا وهم لا يملكون سوى القلم الاسود ؟

المعرفة بالشيء تختلف عن الوعي به ، (فالمعرفة ) بالشيء تحتاج لثواني لاستقبال المعلومة ومعرفة ان هناك انتخابات هنا او هناك ، اما ( الوعي ) بالشيء وبما يحدث وبطبيعة الطبخة والمقلى الذي يُحرك به الشعب الفلسطيني فهذا يحتاج الي وقت وتجربة وخلع رداء الثقة بالقديم والحذر من كل مصدر دفء كاذب ، وما زال الكثير فينا يستوطن منطقة الثقة رغم كل اخطارها !

كل يوم يتأكد لي اننا ( الخسائر ) ولسنا ( الخاسرين ) وكما كتبت سابقا وقلت ان اسرائيل تتهاوي بقادتها ، فان الفلسطيني يتهاوى بما يحمله عقله بازدحام المعلومة وغياب الوعي بما ورائها ، اننا نختطف من كل مكان لكن ! الاختطاف الاصعب هو كذبة او ترند الانتخابات .

لذا ابشركم : سيخيبون املكم للمرة المليون

لؤي ديب