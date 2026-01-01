صور أقمار صناعية: إسرائيل تبني حاجزاً يمتد عبر أكثر من نصف قطاع غزة

وكالات /سما/

كشفت صور أقمار صناعية نشرتها وكالة أسوشيتد برس أن الجيش الإسرائيلي يواصل إنشاء حاجز ضخم داخل قطاع غزة يمتد لمسافات طويلة، ويهدف إلى فصل مناطق واسعة من القطاع عن بعضها البعض.

وأكد الجيش الإسرائيلي وجود الحاجز، موضحاً أنه أُقيم في منطقة ما يُعرف بـ"الخط الأصفر". وبحسب التقرير، جرى بناء نحو 23 كيلومتراً من هذا الحاجز خلال الأشهر الأخيرة، فيما يمتد المشروع حالياً على أكثر من نصف طول قطاع غزة.

وأظهرت صور التقطت منتصف يوليو توسعاً سريعاً في أعمال البناء جنوب القطاع، حيث ارتفع طول جزء من الحاجز قرب رفح من نحو 500 متر مطلع الشهر إلى قرابة 2.4 كيلومتر خلال أسبوعين فقط. كما يمتد المشروع من منطقة رفح باتجاه المواصي، مع استمرار أعمال البناء شمالاً في محيط خان يونس.

وأشارت التقارير إلى أن أعمال الإنشاء بدأت في بعض الأجزاء منذ فبراير الماضي وما تزال متواصلة، كما تم رصد مقاطع أخرى قرب بيت لاهيا شمال القطاع، في حين لا تزال الارتفاعات الدقيقة للحاجز غير واضحة من خلال الصور المتاحة.

وأثارت هذه التطورات مخاوف من أن يتحول الحاجز إلى حدود دائمة داخل قطاع غزة، في ظل غياب تعليقات رسمية من القيادة المركزية للجيش الأميركي أو الجهات الدولية المعنية بشأن مستقبل المشروع وتداعياته.