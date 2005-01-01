  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

سموتريتش: عدم انضمام إسرائيل للمواجهة مع إيران أفضل ..

الثلاثاء 21 يوليو 2026 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
سموتريتش: عدم انضمام إسرائيل للمواجهة مع إيران أفضل ..



القدس المحتلة/سما/

قال وزير مالية دولة الاحتلال الإسرائيلي الإرهابي بتسلئيل سموتريتش، إن إسرائيل لا ترى مصلحة في الانضمام في الوقت الحالي إلى المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرًا أن الوضع الراهن هو الخيار الأفضل بالنسبة لتل أبيب.

وأضاف سموتريتش، عقب اجتماع أمني ليلي، أن "إسرائيل لا تهتم بالانضمام إلى المواجهة المحدودة بين إيران والولايات المتحدة في هذه المرحلة"، مشيرًا إلى أن حكومته مستعدة للتعامل مع أي تطورات محتملة.

وأوضح خلال مؤتمر "قطيف من أجل المسؤولية الوطنية" الذي نظمه مركز غوش قطيف* للتراث، أن "الوضع الحالي يصب في مصلحتنا، ولا نرغب في دفع أنفسنا إلى التورط فيه"، مؤكدًا أن إسرائيل تتابع التطورات عن كثب وتحافظ على جاهزيتها لأي سيناريو.

قوال سموتريتش: "إذا ارتكبت إيران خطأً وأطلقت النار علينا، فسوف تندم على ذلك وستتلقى ردًا قويًا للغاية. لقد أظهر الجيش الإسرائيلي بالفعل قدرات لا يمتلكها أي جيش في العالم. نحن على بُعد قرار سياسي واحد من إرسال القوات الجوية في "رحلة يوم السبت" إلى إيران."

وتأتي تصريحات سموتريتش في ظل استمرار التصعيد بين واشنطن وطهران، وسط مخاوف من توسع المواجهة إقليميًا وانخراط أطراف إضافية في الصراع.

*غوش قطيف: تجمع استيطاني كان داخل قطاع غزة قبل الخروج عام 2005.

الأكثر قراءة اليوم

الحوثيون يعلنون فرض "حظر ملاحة بحرية شامل" على السعودية

خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي لحماس

استشهاد 3 فلسطينيين بينهم سيدة مساء اليوم في غزة والعدد يرتفع إلى 7 منذ صباح اليوم

مسؤول إيراني: وسطاء اقترحوا وقفا للهجمات 10 أيام لإحياء الاتفاق مع أمريكا

عضو مجلس الأمن القومي الإيراني يتوعد الشرع في حال قيامه باستهداف حزب الله: تحرير سوريا سيتسارع

الحية يتلقى اتصالاً هاتفياً من حسين الشيخ مهنئاً بانتخابه رئيساً للمكتب السياسي لحركة حماس

متحدياً ممداني..ترامب: لن يتم اعتقال نتنياهو خلال وجوده في أمريكا

الأخبار الرئيسية

IMG_5722

صور أقمار صناعية: إسرائيل تبني حاجزاً يمتد عبر أكثر من نصف قطاع غزة

الصدام الكبير ..إسرائيل تحصّن مطار اللد بنظام ذكي لضمان استمرار الرحلات وسط التهديدات الصاروخية

أول تصريح لـ" الحية " بعد انتخابه رئيسا لحماس

بصمت وبوتيرة متسارعة .. الاحتلال يشيّد ساترا ترابيا ضخما داخل غزة

سيدة وزوجها وأطفالهم الأربعة..جيش الاحتلال يغتال 6 فلسطينيين من عائلة واحدة في قصف على مدينة غزة