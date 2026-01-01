  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الصدام الكبير ..إسرائيل تحصّن مطار اللد بنظام ذكي لضمان استمرار الرحلات وسط التهديدات الصاروخية

الثلاثاء 21 يوليو 2026 12:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصدام الكبير ..إسرائيل تحصّن مطار اللد بنظام ذكي لضمان استمرار الرحلات وسط التهديدات الصاروخية



إ

تسعى إسرائيل إلى تعزيز حماية مطار اللد (بن غوريون) في تل أبيب من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة، من خلال تطبيق نظام قيادة وتحكم متطور يتيح استمرار عمليات الإقلاع والهبوط حتى خلال فترات التصعيد العسكري.

وكشف مسؤولون أمنيون عن منظومة تُوصف بأنها فريدة عالمياً، تعتمد على تحديد نوافذ زمنية دقيقة لحركة الطائرات عبر الربط الفوري بين أنظمة رصد التهديدات الصاروخية والمسيّرات وعمليات الملاحة الجوية، بما يضمن إدارة الحركة الجوية وفقاً للمعطيات الأمنية المتغيرة لحظة بلحظة.

وذكر موقع "واللا" العبري، الثلاثاء، أن وزارة النقل وهيئة المطارات والجيش الإسرائيلي أكملوا سلسلة من الإجراءات والتنسيقات استعداداً لموسم السفر الصيفي، في وقت تتزايد فيه المخاوف داخل إسرائيل من تأثير التوترات المتصاعدة مع إيران على حركة الطيران والسفر إلى الخارج.

منع توقف حركة الطيران

بحسب مصادر إسرائيلية، لن يُغلق المطار أو يخرج من الخدمة خلال فترات التوتر الأمني، إذ تُتخذ قرارات تشغيل الرحلات استناداً إلى تقييمات أمنية فورية. وفي هذا الإطار، قد يُطلب من الطائرات البقاء على الأرض حتى تتوفر نافذة آمنة للإقلاع، أو الاستمرار في التحليق مؤقتاً إلى حين السماح بالهبوط.

ويهدف النظام الجديد إلى تجنب الشلل الكامل لحركة النقل الجوي والحفاظ على استمرارية عمل المطار حتى في الظروف الأمنية المعقدة.

تكامل عسكري مدني

يعتمد المشروع على تعاون وثيق بين القطاعين العسكري والمدني، مستفيداً من خبرات طياري شركات الطيران الإسرائيلية، وعلى رأسها شركة "العال"، حيث يمتلك العديد منهم خلفيات عسكرية أو يخدمون كطيارين احتياطيين في سلاح الجو الإسرائيلي.

وترى الجهات الإسرائيلية أن هذا التداخل يتيح مستوى مرتفعاً من التنسيق وسرعة اتخاذ القرار في بيئة أمنية متقلبة، وهو ما تعتبره ميزة لا تتوفر في كثير من مطارات العالم.

التحدي الأكبر: شركات الطيران الأجنبية

ورغم جاهزية البنية التحتية والإجراءات الأمنية، يبقى التحدي الأبرز أمام إسرائيل هو إقناع شركات الطيران الأجنبية بمواصلة تشغيل رحلاتها من وإلى البلاد.

ويشير التقرير إلى أن قدرة المطار على العمل في ظل القيود الأمنية لا تكفي وحدها لضمان استمرار الرحلات الدولية، إذ تؤثر المخاوف المرتبطة بالتهديدات الإيرانية وحلفائها بشكل مباشر على قرارات شركات الطيران العالمية بشأن تشغيل رحلاتها إلى إسرائيل.

الأكثر قراءة اليوم

الحوثيون يعلنون فرض "حظر ملاحة بحرية شامل" على السعودية

خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي لحماس

استشهاد 3 فلسطينيين بينهم سيدة مساء اليوم في غزة والعدد يرتفع إلى 7 منذ صباح اليوم

مسؤول إيراني: وسطاء اقترحوا وقفا للهجمات 10 أيام لإحياء الاتفاق مع أمريكا

عضو مجلس الأمن القومي الإيراني يتوعد الشرع في حال قيامه باستهداف حزب الله: تحرير سوريا سيتسارع

الحية يتلقى اتصالاً هاتفياً من حسين الشيخ مهنئاً بانتخابه رئيساً للمكتب السياسي لحركة حماس

متحدياً ممداني..ترامب: لن يتم اعتقال نتنياهو خلال وجوده في أمريكا

الأخبار الرئيسية

IMG_5722

صور أقمار صناعية: إسرائيل تبني حاجزاً يمتد عبر أكثر من نصف قطاع غزة

أول تصريح لـ" الحية " بعد انتخابه رئيسا لحماس

بصمت وبوتيرة متسارعة .. الاحتلال يشيّد ساترا ترابيا ضخما داخل غزة

سيدة وزوجها وأطفالهم الأربعة..جيش الاحتلال يغتال 6 فلسطينيين من عائلة واحدة في قصف على مدينة غزة

f9873c0b-2cb9-4806-b465-e2d7cd2eb7b9

الخارجية الأميركية تصدر "تحذيراً عالمياً" لرعايها بسبب التوتر في الشرق الأوسط