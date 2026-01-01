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الجيش اللبناني يبدأ الانتشار في أول منطقة تجريبية بالجنوب بعد انسحاب القوات الإسرائيلية

الثلاثاء 21 يوليو 2026 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش اللبناني يبدأ الانتشار في أول منطقة تجريبية بالجنوب بعد انسحاب القوات الإسرائيلية



القدس المحتلة / سما /

أعلن بيان لقيادة الجيش اللبناني أن “الجيش يبدأ الانتشار في بلدة زوطر الغربية – النبطية بالتنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان MCG4L”، ودعا “المواطنين إلى عدم التوجه إلى بلدة زوطر الغربية إلى حين استقرار الوضع الأمني”، في حين باشرت فرق الهندسة في الجيش العمل على مسح شوارع البلدة من المتفجرات ومخلفات الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء الانسحاب الإسرائيلي من زوطر الغربية وانتشار الجيش اللبناني فيها قبل ساعات على عقد لقاء الرئيس اللبناني العماد جوزف عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، وكخطوة إيجابية بعد توقيع “اتفاق الإطار”.

وفي وقت سابق، قال مسؤول أمني لبناني ‌كبير إن قوات الجيش بدأت بالانتشار في بلدة زوطر الغربية بجنوب لبنان اليوم الثلاثاء بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة، وذلك تنفيذا لخطة توسطت فيها الولايات المتحدة.

وتنص الخطة على مصادرة الجيش اللبناني لأسلحة حزب الله في أجزاء من جنوب لبنان، وانسحاب القوات الإسرائيلية تدريجيا. ‌

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن ‌أمس الاثنين بدء تنفيذ الخطة التي أُطلق عليها ‌اسم “المنطقة الآمنة التجريبية”. ولم يصدر عنه أي تعليق حتى الآن اليوم الثلاثاء.

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