جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس قسم عمليات "حماس" في غزة

غزة / سما /

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال القيادي البارز في حركة "حماس" أدهم إبراهيم شعبان نسمان رئيس قسم العمليات في لواء مدينة غزة التابع للحركة.

وقال الجيش في بيان إن "نسمان كان قد قاد ووجه عملية الاقتحام التي نفذتها حركة حماس من لواء مدينة غزة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية خلال هجوم السابع من أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي واحتجاز أكثر من 240 رهينة، كما شارك في احتجاز عدد كبير من المختطفين في قبضة حماس، ومن بينهم الرهائن رومي غونين، وإيميلي دماري، وزيف وغالي برمان، وإيتان مور، ومتان أنغريست، وعومري ميران، مما يجعله أحد أبرز القيادات المسؤولة عن ملف الرهائن".

وذكر البيان أن نسمان شغل خلال السنوات الأخيرة منصب قائد كتيبة النخبة في حماس، وتولى سلسلة من المناصب القيادية في الحركة، من بينها ضابط استخبارات لواء مدينة غزة وقائد كتيبة الشاطئ، وكان مسؤولا عن عدد كبير من "المخططات الإرهابية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل، وأشرف على تنفيذها بشكل مباشر، وفي الفترة الأخيرة، حاول نسمان إعادة تأهيل وتدريب مقاتلي لواء مدينة غزة، وعمل على دفع إنتاج وتوزيع الوسائل القتالية إلى كتائب اللواء، وذلك بهدف إعادة بناء القدرات العسكرية لحماس في انتهاك صريح لاتفاق وقف إطلاق النار، مما استدعى استهدافه لتحييد هذا التهديد المتصاعد".

وأكد الجيش الإسرائيلي أن قواته المنتشرة في المنطقة الجنوبية تعمل وفقا للاتفاقيات الموقعة، لكنها ستواصل عملياتها لإزالة أي تهديد فوري يطال أمن إسرائيل، مشددا على أن "العمليات العسكرية ستستمر في استهداف أي عناصر تحاول إعادة بناء القدرات العسكرية لحماس أو تنفيذ هجمات ضد القوات الإسرائيلية، وذلك في إطار الحفاظ على الاستقرار الأمني في المنطقة وضمان عدم تحول غزة مجدداً إلى منصة لإطلاق العمليات الإرهابية ضد إسرائيل".