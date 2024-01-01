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أول تصريح للـ" الحية " بعد انتخابه رئيسا لحماس

الثلاثاء 21 يوليو 2026 10:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أول تصريح للـ" الحية " بعد انتخابه رئيسا لحماس



غزة / سما /
شدد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية،  على مواصلة العمل مع مصر وقطر وتركيا لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
 
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الحية من رئيس المخابرات العامة المصرية حسن رشاد، الذي هنأه بثقة قيادات الحركة به وانتخابه رئيسا لها. وكانت حماس أعلنت، قبل ساعات، انتخاب الحية رئيسا لمكتبها السياسي، خلفا ليحيى السنوار الذي قتل خلال اشتباك مع قوة إسرائيلية بمدينة رفح جنوبي القطاع في أكتوبر/ تشرين الأول 2024.
 
وقالت حماس في بيان: "تلقى الحية اتصالا هاتفيا من وزير المخابرات العامة المصرية حسن رشاد، حيث قدم له التهاني بثقة إخوانه به وانتخابه رئيسا للحركة".
من جانبه، عبّر رئيس الحركة "عن تقديره للاتصال"، مؤكدا "استمرار العلاقة التاريخية مع مصر ودورها في القضية الفلسطينية، وخاصة في المفاوضات الجارية لتثبيت وقف إطلاق النار واستكمال المرحلة الثانية منه".
 
وقال الحية إن "الحركة ستواصل العمل مع الإخوة في مصر وقطر وتركيا لإنجاح جهودهم وإنهاء معاناة شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وتحقيق الانسحاب (الإسرائيلي) والإعمار". و
 
 

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