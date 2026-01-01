قطر توجه رسالتين للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن "الاعتداء الإيراني" المتواصل على أراضيها

الدوحة /وكالات /

أعلنت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها مساء يوم الاثنين، أن قطر وجهت رسالتين متطابقتين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها.

وجاء في رسالة قطر للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي: "وزارة الدفاع القطرية أعلنت تعرض الدولة لهجمة صاروخية يوم 12 يوليو 2026".

وأضافت الرسالة: "قواتنا المسلحة تصدت لعدد من الهجمات بالصواريخ الباليستية".

وأشارت إلى أن "وزارة الداخلية القطرية أكدت تسجيل 3 إصابات إحداها لطفل نتيجة سقوط شظايا من عمليات الاعتراض".

وأكدت الرسالة أن "قطر تعرب عن إدانتها للاستهدافات الإيرانية السافرة وتعتبر الاعتداء تصعيدا خطيرا ومرفوضا".

وتابعت: "الاعتداء الإيراني تهديد مباشر لأمن وسلامة قطر وللاستقرار الإقليمي والدولي".

وختمت الرسالة: "قطر تحمل إيران المسؤولية القانونية الكاملة عن الاعتداءات وما يترتب عليها من أضرار وتداعيات".