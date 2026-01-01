  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

قطر توجه رسالتين للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن "الاعتداء الإيراني" المتواصل على أراضيها

الثلاثاء 21 يوليو 2026 09:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قطر توجه رسالتين للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن "الاعتداء الإيراني" المتواصل على أراضيها



الدوحة /وكالات /

أعلنت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها مساء يوم الاثنين، أن قطر وجهت رسالتين متطابقتين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها.

وجاء في رسالة قطر للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي: "وزارة الدفاع القطرية أعلنت تعرض الدولة لهجمة صاروخية يوم 12 يوليو 2026".

وأضافت الرسالة: "قواتنا المسلحة تصدت لعدد من الهجمات بالصواريخ الباليستية".

وأشارت إلى أن "وزارة الداخلية القطرية أكدت تسجيل 3 إصابات إحداها لطفل نتيجة سقوط شظايا من عمليات الاعتراض".

وأكدت الرسالة أن "قطر تعرب عن إدانتها للاستهدافات الإيرانية السافرة وتعتبر الاعتداء تصعيدا خطيرا ومرفوضا".

وتابعت: "الاعتداء الإيراني تهديد مباشر لأمن وسلامة قطر وللاستقرار الإقليمي والدولي".

وختمت الرسالة: "قطر تحمل إيران المسؤولية القانونية الكاملة عن الاعتداءات وما يترتب عليها من أضرار وتداعيات".

الأكثر قراءة اليوم

الحوثيون يعلنون فرض "حظر ملاحة بحرية شامل" على السعودية

خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي لحماس

استشهاد 3 فلسطينيين بينهم سيدة مساء اليوم في غزة والعدد يرتفع إلى 7 منذ صباح اليوم

مسؤول إيراني: وسطاء اقترحوا وقفا للهجمات 10 أيام لإحياء الاتفاق مع أمريكا

عضو مجلس الأمن القومي الإيراني يتوعد الشرع في حال قيامه باستهداف حزب الله: تحرير سوريا سيتسارع

الحية يتلقى اتصالاً هاتفياً من حسين الشيخ مهنئاً بانتخابه رئيساً للمكتب السياسي لحركة حماس

متحدياً ممداني..ترامب: لن يتم اعتقال نتنياهو خلال وجوده في أمريكا

الأخبار الرئيسية

سيدة وزوجها وأطفالهم الأربعة..جيش الاحتلال يغتال 6 فلسطينيين من عائلة واحدة في قصف على مدينة غزة

f9873c0b-2cb9-4806-b465-e2d7cd2eb7b9

الخارجية الأميركية تصدر "تحذيراً عالمياً" لرعايها بسبب التوتر في الشرق الأوسط

لليلة العاشرة .. الجيش الأمريكي يشنّ موجة جديدة من الهجمات على إيران

الحوثيون يعلنون فرض "حظر ملاحة بحرية شامل" على السعودية

مسؤول إيراني: وسطاء اقترحوا وقفا للهجمات 10 أيام لإحياء الاتفاق مع أمريكا