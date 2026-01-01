الحرس الثوري: تدمير منظومات رادار للدفاع الصاروخي في الأردن والكويت وشركة أمازون بالبحرين

طهران /وكالات /

أعلن ​الحرس الثوري الإيراني​، في بيان له يوم الثلاثاء، أن "في إطار مواصلة عملية تطهير المنطقة من الرادارات ومنظومات الدفاع الجوي، وتمهيد الطريق أمام هجمات صاروخية وبالمسيّرات أكثر اتساعاً، واستكمال الليلة السوداء للرادارات المعادية الأميركية، تمكن مقاتلو القوة الجوفضائية في الحرس الثوري، ضمن مواصلة الموجة الرابعة والعشرين من عملية "نصر 2"، من تدمير منظومة رادار للدفاع الصاروخي، وتدمير طائرة F-15 داخل ملجئها، وذلك في هجوم صاروخي على قاعدة أميركية في الأردن".

وذكر أن "هذه المنطقة ليست مكاناً للمعتدين الأميركيين، وعلى الجيش الأميركي قاتل الأطفال أن يغادر منطقتنا لمنع وقوع المزيد من الخسائر".

وأضاف الحرس: "سيُعلن للشعب الإيراني الكريم التقرير التكميلي لهذه العملية العقابية".

وقال الحرس " وجه أبناء إيران ضربات ساحقة إلى العدو، ومع استمرار الليلة السوداء للرادارات ومنظومات الدفاع الأمريكية في المنطقة، استهدفوا ودمروا في قاعدة أحمد الجابر بالكويت رادارًا للإنذار المبكر، ومنظومة رادار للدفاع الصاروخي، ورادار FPS-117، ومنظومة دفاع جوي باتريوت، ومنظومة اتصالات فضائية تابعة للدفاع الجوي للجيش الأمريكي القاتل للأطفال.

واضاف البيان "مع هذا التطهير الراداري، يجب أن يكون العدو مستعدًا لهجمات أكثر حسمًا وأشد قوة من موجات الطائرات المسيّرة والصواريخ.

وقال ايضا " قمنا باستهداف وتدمير البنية التحتية المركزية لبيانات شركة "أمازون" الأميركية في البحرين بعدة صواريخ كروز.

.واوضح " ان استهدافنا لبيانات شركة "أمازون" الأميركية في البحرين يأتي رداً على العدوان الأميركي على المنشآت المدنية في دارخوئين