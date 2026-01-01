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لليلة العاشرة .. الجيش الأمريكي يشنّ موجة جديدة من الهجمات على إيران

الثلاثاء 21 يوليو 2026 08:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لليلة العاشرة .. الجيش الأمريكي يشنّ موجة جديدة من الهجمات على إيران



القدس المحتلة / سما /

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الثلاثاء، تنفيذ جولة جديدة من الضربات ضد إيران، في إطار مساعٍ لتقويض قدراتها العسكرية التي تستخدمها في استهداف حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز.

وقالت سنتكوم إن الضربات استهدفت مراكز قيادة عسكرية إيرانية، ومواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، إضافة إلى منشآت للدفاع الجوي، مؤكدة أن الهدف منها الحدّ من قدرة إيران على مواصلة مهاجمة السفن التجارية.

وأضافت القيادة المركزية أن حركة عبور السفن التجارية عبر مضيق هرمز لا تزال مستمرة، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية ساعدت منذ مطلع مايو/ أيار في تأمين عبور نحو 900 سفينة تجارية ونقل حوالي 450 مليون برميل من النفط.

وكان الجيش الأمريكي قد أعلن، ليل الإثنين/الثلاثاء، تنفيذ هجمات على إيران لليلة العاشرة على التوالي، في محاولة لإعادة فتح المضيق، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دويّ انفجارات في مدينة بندر عباس وجزيرة قشم بمحافظة هرمزغان، إضافة إلى تفعيل الدفاعات الجوية حول محطة بوشهر النووية.

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن ناقلتي نفط اشتعلت فيهما النيران جراء انفجارات وقعت أثناء محاولتهما عبور المسار الجنوبي لمضيق هرمز، مؤكداً أن المضيق سيبقى مغلقاً في ظل استمرار العمليات الأمريكية في المنطقة.

وقال الحرس الثوري في بيان منفصل إنه استهدف أنظمة عسكرية أمريكية في البحرين، من بينها نظاما رادار ودفاع جوي في المحرق، إضافة إلى منظومة باتريوت في الرفاع، عبر هجوم صاروخي وطائرات مسيّرة.

وفي ظل تصاعد المواجهة، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية “تحذيراً عالمياً” للمواطنين الأمريكيين بسبب ارتفاع مستوى التوتر في الشرق الأوسط.

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