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الحرس الثوري يعلن ضرب أهداف عسكرية أمريكية في البحرين والكويت

الثلاثاء 21 يوليو 2026 08:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحرس الثوري يعلن ضرب أهداف عسكرية أمريكية في البحرين والكويت



القدس المحتلة / سما /

أعلن الحرس الثوري الإيراني الثلاثاء، أنه استهدف مواقع عسكرية أمريكية بينها منظومات دفاع جوي في البحرين والكويت، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا”.

وأفاد البيان أن الحرس استهدف منظومتين للدفاع الجوي ومحطة رادار في موقعين أمريكيين مختلفين في البحرين، بالإضافة إلى منظومات للدفاع الصاروخي ورادارات وأنظمة استقبال عبر الأقمار الصناعية في الكويت.

أضاف البيان أنه “بهذا التدمير الراداري، يجب على العدو الاستعداد لموجات أكثر حسما وقوة من هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ”.

وجاء البيان الإيراني بموازاة إعلان الجيش الأمريكي شن موجة هجمات لليلة العاشرة تواليا، استهدفت مراكز قيادة عسكرية إيرانية وقدرات بحرية ومواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة.

وأفاد الجيش الإيراني أنه استهدف “ثلاث قواعد أمريكية رئيسية في الكويت” بطائرات مسيرة انتحارية.

وشملت الأهداف مباني إدارية وهوائيات لتحديد الاتجاهات في قاعدة عريفجان، ومنطقة مخصصة لوقوف المروحيات في معسكر الأديرع، و”مبنى إقامة الجنود” في قاعدة أحمد الجابر الجوية، وفق ما ذكر التلفزيون الإيراني.

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