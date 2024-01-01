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بعد قطيعة دامت عامين .. تعيين سفيرة إسرائيلية جديدة لدى كولومبيا

الثلاثاء 21 يوليو 2026 08:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعد قطيعة دامت عامين .. تعيين سفيرة إسرائيلية جديدة لدى كولومبيا



القدس المحتلة / سما /

قررت لجنة التعيينات الخاصة برؤساء البعثات الدبلوماسية في الخارج التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، برئاسة وزير الخارجية جدعون ساعر، تعيين فيفيان آيزن سفيرة لإسرائيل لدى كولومبيا.

ويأتي تعيين آيزن، وفقا لصحيفة "معاريف" العبرية، ضمن التحركات التي يقودها ساعر لإعادة ترميم العلاقات بين إسرائيل وكولومبيا، عقب توقفها عام 2024.

وجاء القرار بعد الاتصالات التي أجراها وزير الخارجية الإسرائيلي مع الرئيس الكولومبي المنتخب أبيلاردو دي لا إسبرييّا، ولقائه مع وزير الخارجية الكولومبي المعين، حيث تم الاتفاق على استئناف العلاقات بين البلدين عقب أداء الرئيس الجديد اليمين الدستورية في 7 آب/ أغسطس، بما يشمل إعادة تعيين السفراء، وافتتاح سفارة كولومبية في القدس، وتعزيز مجالات التعاون المشترك.

وتشغل فيفيان آيزن حاليا منصب سفيرة إسرائيل غير المقيمة لدى مقدونيا الشمالية، كما سبق أن تولت منصب مديرة إدارة أمريكا الوسطى في وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وسبق لآيزن العمل في عدد من البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية، من بينها السفارة في لندن، والبعثة لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إضافة إلى السفارة الإسرائيلية في تشيلي.

وتواصل وزارة الخارجية الإسرائيلية استعداداتها لاستئناف النشاط الدبلوماسي الكامل مع كولومبيا، وتعزيز العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية، على أن يعرض تعيين آيزن لاحقا على اللجنة الوزارية المختصة بالتعيينات الدبلوماسية والهيئة العامة للحكومة للمصادقة النهائية.

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