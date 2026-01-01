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الخارجية الأميركية تصدر "تحذيراً عالمياً" لرعايها بسبب التوتر في الشرق الأوسط

الثلاثاء 21 يوليو 2026 08:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الأميركية تصدر "تحذيراً عالمياً" لرعايها بسبب التوتر في الشرق الأوسط



واشنطن/وكالات /

أصدرت وزارة الخارجية الأميركية "تحذيراً عالمياً" للرعايا الأميركيين بسبب "تصاعد التوترات" في الشرق الأوسط.

ونشر "مكتب الشؤون القنصلية" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، بيانًا عبر منصة "إكس"، بعنوان "تحذير عالمي"، حمَل تحذيرات مشددة للرعايا الأمريكيين في الشرق الأوسط.

وأوضح المكتب أن التحذير صدر "نظرًا لتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، حيث لا تزال البيئة الأمنية معقدة وتنطوي على احتمالية حدوث تصعيد غير متوقع".

وشدَّد على أنه "يتعيَّن على الأمريكيين الموجودين حاليًّا في الشرق الأوسط توخّي الحذر والتحلّي بأقصى درجات اليقظة، والاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية، وإغلاق المجال الجوي بشكل دوري، وحدوث اضطرابات محتملة في حركة السفر".

ولفت البيان إلى ضرورة "إعادة النظر من جانب المواطنين الأمريكيين الموجودين خارج الشرق الأوسط في خطط السفر إلى المنطقة أو عبرها"، في ظل التطورات الحاصلة.

وحذَّرت واشنطن رعاياها من "احتمال قيام إيران والجماعات الموالية لها باستهداف مصالح أمريكية أخرى في الخارج، أو مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة والمواطنين الأمريكيين، بعد تعرّض المنشآت الدبلوماسية الأمريكية للاستهداف، بما في ذلك المنشآت الواقعة خارج الشرق الأوسط".

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