أم وأطفالها الأربعة..جيش الاحتلال يغتال 5 فلسطينيين من عائلة واحدة في قصف على مدينة غزة

غزة /سما/

استشهد 5 فلسطينيين من عائلة واحدة فجر يوم الثلاثاء، وأصيب آخرون بجراح، جراء غارة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على منزل سكني في مدينة غزة.

وأفاد مصدر طبي بمستشفى الشفاء، بوصول جثامين 5 شهداء، بينهم 3 أطفال إلى المستشفى، جراء قصف جيش الاحتلال استهدف منزلا في حي الصبرة بمدينة غزة، فيما ذكرت مصادر محلية أن القصف تسبب في تدمير المنزل بالكامل واشتعال النيران فيه، ما حال دون تمكن فرق الدفاع المدني من إنقاذ من كانوا داخله.

وقال الدفاع المدني إن طواقمه انتشلت جثامين 5 شهداء، هم أم وطفلها وبناتها الثلاث، من المنزل المذكور.

وفي سياق متصل، ارتفع عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف الليلة الماضية طابقا في مستشفى اليمن السعيد بمعسكر جباليا شمالي قطاع غزة، إلى 4 شهداء، بعد إعلان مصادر طبية عن استشهاد شخصين متأثرين بجراحهما.