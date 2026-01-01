قناة عبرية : ترامب يدرس خطة عسكرية قد تزعزع النظام في إيران

القدس المحتلة / سما /

أفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان"،بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدرس خطة عسكرية واسعة النطاق ضد إيران، قد تؤدي إلى زعزعة استقرار النظام في طهران، في ظل تصاعد التوتر بين البلدين.

وبحسب التقرير، فإن الخطة تشمل تنفيذ عمليات عسكرية إضافية، فيما رجحت الهيئة أن يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من بين الجهات التي تدفع باتجاه هذا التصعيد.

وفي هذا السياق، يعقد نتنياهو، مساء اليوم، اجتماعًا أمنيًا مصغرًا في مقر وزارة الجيش "الكرياه" في تل أبيب، بمشاركة كبار المسؤولين الأمنيين وعدد من الوزراء، لبحث التطورات الإقليمية.

ونقلت "كان" عن مصدر مطلع أن قطر وباكستان والسعودية تضغط من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار لمدة عشرة أيام، بهدف إعادة تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي وقت سابق اليوم، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن بلاده تلقت مقترحات لخفض التصعيد، مشيرًا إلى أنها قيد الدراسة.

في المقابل، أعلنت جماعة الحوثي في اليمن فرض "حصار بحري" على السعودية، مهددة باستهداف أي سفينة تتجه إلى الموانئ السعودية أو تغادرها، في خطوة اعتُبرت مؤشرًا على اتساع رقعة التوتر في البحر الأحمر. وكانت الجماعة قد هددت الشهر الماضي باستهداف جميع السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر.

كما ذكرت الهيئة أن الولايات المتحدة شنت الليلة الماضية موجة جديدة من الضربات الجوية على إيران، هي التاسعة منذ بدء التصعيد، واستهدفت ما وصفه الجيش الأميركي بـ"قدرات عسكرية تهدد الملاحة في مضيق هرمز".